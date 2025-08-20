NVIDIA ha scelto la vetrina della Gamescom 2025 per tutta una serie di annunci che riguardano le sue tecnologie proprietarie in ottica gaming (vedi DLSS, Reflex ecc.), il cloud gaming e tante altre novità in materia di giochi.

Ne abbiamo parlato nel nostro articolo dedicato, ma tra gli annunci della Gamescom spicca senza dubbio l’aggiornamento della piattaforma di cloud gaming NVIDIA GeForce NOW, pronta secondo NVIDIA a fare un netto salto di qualità grazie all’adozione dell’architettura GPU Blackwell e delle schede grafiche GeForce RTX 50.

In queste ore siamo proprio alla Gamescom, evento che si svolge come di consueto a Colonia, un’occasione ghiotta per toccare con mano le ultime novità NVIDIA; il produttore statunitense ci ha accolto nello stand per illustrarci le novità e per provare direttamente cosa comporta l’ingresso della GeForce RTX 5080.

GeForce NOW con GeForce RTX 5080: tutta un’altra storia

L’abbiamo già anticipato nel nostro primo articolo, GeForce NOW si prepara a un vero salto di qualità nel mondo del cloud gaming grazie all’adozione dell’architettura GPU Blackwell. Questo aggiornamento permette ora di sfruttare la potenza della NVIDIA GeForce RTX 5080 per ottenere fino a 62 teraflop di potenza computazionale, più di 2,8 volte superiore rispetto alla generazione precedente, il tutto a netto vantaggio della qualità grafica che, sempre secondo NVIDIA, riesce a raggiungere quella di un PC gaming di fascia alta ma senza la necessità di avere hardware in locale.

Possiamo dirvi che la differenza si vede subito, non solo per quanto concerne la qualità grafica rispetto alla precedente versione con GeForce RTX 4080, ma anche se lo paragoniamo ad altre piattaforme di cloud gaming (non c’è storia). Prima di analizzare le novità introdotte da NVIDIA dal punto di vista software e funzionale però, c’è da dire che i sistemi che guidano GeForce NOW non sono dei classici PC desktop con una GeForce RTX 5080 sbattuta dentro così a caso.

Si tratta di sistemi custom, meglio noti come SuperPod, che in questo caso migliorano non solo per l’upgrade da GeForce RTX 4080 a GeForce RTX 5080, ma anche sul versante CPU. In realtà, il chip della GeForce RTX 5080 in tale configurazione “custom” è abbinata a 48 GB di VRAM, mentre la componente CPU viene aggiornata da un octa-core Zen 3 a uno con architettura Zen 5, nettamente più efficiente e prestante in ottica gaming.

Questa vera e propria revisione hardware, non solo garantisce un salto di 2,8 volte rispetto alla precedente generazione, ma arriva anche a triplicare la potenza computazionale di PlayStation 5 Pro. Passando di nuovo al versante qualità, una delle novità di rilievo è sicuramente la modalità Cinematic Quality Streaming (CQS) che permette una resa dei colori eccezionalmente accurata, supportando il modello di colore YUV 4:4:4 e anche l’HDR10.

Tale caratteristica garantisce una resa eccezionale in scene di gioco molto complesse come quelle con foreste o ambientazioni con illuminazione dinamica. Ma non è tutto. In ottica prestazioni ci sono molte altre novità, in primis Low Latency Streaming (LLS), ovvero un mix di NVIDIA Reflex e della tecnologia Rivermax per supportare le reti L4S; il risultato è un taglio netto delle latenze che in alcuni casi riesce a battere anche le performance delle console (vedi PS5 Pro).

PS5 Pro vs NVIDIA GeForce NOW con GeForce RTX 5080

Non manca ovviamente un altro cavallo di battaglia NVIDIA come l’encoder AV1, utilissimo in quanto garantisce una riproduzione senza interruzioni grazie a un veloce adeguamento delle condizioni della rete in tempo reale, riducendo in questo modo qualsiasi rallentamento. Degna di nota anche l’introduzione di Install-to-Play, una funzionalità che permette agli utenti di accedere istantaneamente a giochi preinstallati nel cloud (vedi Indie) senza lunghe attese di download.

Insieme a queste evoluzioni hardware/software, GeForce NOW amplia anche la sua libreria di giochi che a oggi può contare su oltre 4.500 titoli, grazie a nuove collaborazioni con sviluppatori e distributori, portando il gioco su piattaforme come Steam, Epic Games Store e altre piattaforme simili.

NVIDIA GeForce NOW: le nostre impressioni

L’abbiamo già anticipato sopra, il salto generazionale di GeForce NOW è subito evidente. Migliorano nettamente le prestazioni e quindi il frame-rate, ma la cosa che più colpisce è la qualità che si riesce a ottenere grazie a tutte le ottimizzazioni NVIDIA, in primis con la modalità Cinematic Quality Streaming (CQS).

Abbiamo trovato molto utile e comodo Install-to-Play e, altro elemento importante, il supporto offerto ora da GeForce NOW per le console portatili, i monitor e, più in generale per le periferiche più recenti (altro elemento fondamentale per i gamer). La nuova versione di GeForce NOW garantisce inoltre uno streaming fino a 5K e 120 FPS, mentre il supporto migliorato per le console permette di ottenere 90 FPS su Steam Deck e uno streaming 4K 120 FPS su particolari modelli di TV (vedi LG ad esempio).

Rimanendo nel contesto, abbiamo anche apprezzato l’integrazione di Discord e la partnership con piattaforme come Epic Games; in questo modo infatti, i giocatori potranno provare giochi in streaming direttamente all’interno di Discord, senza necessità di scaricarli o installarli.

L’integrazione di GeForce NOW nel Discord Client, permette inoltre agli utenti di unirsi istantaneamente a una lobby di gioco, come quella di Fortnite ad esempio, senza preoccuparsi dei requisiti hardware o della configurazione.

NVIDIA GeForce NOW si aggiorna, ma i prezzi rimangono invariati

Visti i tempi che corrono, gli utenti saranno felici di sapere che questo importante aggiornamento di NVIDIA GeForce NOW non comporterà alcun aumento di prezzo. Il piano Ultimate rimane a 19,99 dollari, mentre per il Performance il costo è sempre di 9,99 dollari al mese; anche in Italia quindi i prezzi rimarranno gli stessi, ovvero 10,90 euro per il piano Performance e 21,99 euro per quello Ultimate.

I nuovi piani GeForce NOW con GeForce RTX 5080 saranno disponibili da settembre, inoltre ricordiamo che saranno disponibili opzioni di storage aggiuntivi da 200 GB fino a 1 TB.