Nel 2024 la parola d’ordine per una postazione di lavoro ergonomica ed efficiente è versatilità, ovvero la capacità di adattarsi ai diversi e variegati contesti lavorativi in cui si è soliti trovarsi, da quello casalingo, da remoto, a quello da ufficio, passando dalla mobilità. In quest’ottica la docking station USB-C™ 9 in 1 Hub USB3.1 di TECHLY emerge come una soluzione pratica e interessante per coloro che cercano di ottimizzare il proprio setup, senza compromessi sulla portabilità e le performance.

Questo dispositivo infatti non è solo un semplice accessorio per rialzare il laptop e migliorare l’ergonomia di lavoro, ma ha un vero e proprio asso nella manica che funge da ponte tra il notebook e un’esperienza lavorativa fluida e senza interruzioni, consentendo di collegare una moltitudine di dispositivi esterni con estrema facilità. È disponibile in vendita sullo store ufficiale Techly al prezzo di 114€ iva inclusa, scopriamone tutti i dettagli in questa recensione.

Docking Station sì ma anche HUB USB rimovibile

La docking station di TECHLY è un prodotto visibilmente pensato. Se all’apparenza sembra infatti un semplice stand, in realtà questo integra una piccola ma piacevole sorpresa ovvero un HUB USB completissimo che va ad ampliare esponenzialmente le porte di collegamento del proprio Notebook. Le peculiarità però non terminano qui perché questo HUB è anche scollegabile dalla dock favorendo una versatilità che pochi altri prodotti possono garantire.

Al cuore delle sue caratteristiche tecniche troviamo la possibilità di collegare una vasta gamma di dispositivi grazie alle sue nove porte, che includono un’uscita HDMI capace di supportare monitor esterni fino a 4K a 30Hz, due porte USB-A 3.2 per trasferimenti dati ad alta velocità fino a 5 Gbps, e una porta USB-C™ che non solo gestisce il pass-through di alimentazione fino a 100W ma supporta anche la trasmissione dati rendendola ideale per laptop e tablet compatibili con USB-C™ e Thunderbolt 3/4.

Inoltre è dotata della porta RJ45, che offre connettività Ethernet Gigabit per una navigazione internet più stabile e veloce rispetto alle connessioni wireless, e slot dedicati per schede SD e microSD, essenziali per fotografi, videomaker e professionisti che necessitano di trasferire file voluminosi con facilità. Non manca, inoltre, un jack audio combo da 3,5 mm, che permette di collegare cuffie o altoparlanti esterni per un’esperienza audio più completa.

L’HUB USB è incastonato nella docking station in maniera tale da risultare nascosta, dietro al notebook quando poggiato sopra, oppure a parte quando rimossa. In questo modo si può decidere di trasportare con sé, quando in viaggio, l’intera docking station o solo l’HUB USB:

Dal punto di vista dei materiali, TECHLY non ha tralasciato l’importanza della durabilità e dell’estetica. L’intero dispositivo è realizzato in lega di alluminio, scelta non solo per le sue qualità estetiche, ma anche per la sua capacità di dissipare il calore, garantendo così che la docking station mantenga prestazioni ottimali anche durante l’uso intensivo. L’attenzione al design si riflette anche nel supporto per notebook integrato, anch’esso in lega di alluminio, che risulta essere particolarmente solido da supportare anche carichi pesanti.

Quando viene in soccorso la docking station di Techly

L’utilità e la praticità della docking station USB-C™ 9 in 1 Hub USB3.1 di TECHLY si manifestano in una serie di scenari quotidiani, rendendola un’aggiunta indispensabile per chi cerca di massimizzare l’efficienza del proprio spazio di lavoro. Grazie alla sua configurazione compatta, questa docking station non solo si adatta esteticamente a ogni tipo di ambiente, dall’ufficio casalingo alle sale riunioni professionali, ma offre anche una soluzione pratica per chi necessita di connettività versatile senza il disordine di cavi e dispositivi multipli.

Per i professionisti in movimento, la capacità di trasformare qualsiasi spazio in una postazione di lavoro completa è rilevante. Che si tratti di presentazioni in viaggio, di sessioni di lavoro in caffetterie o di configurazioni temporanee in spazi condivisi, la docking station TECHLY rende tutto ciò non solo possibile, ma estremamente semplice. La sua portabilità è ulteriormente accentuata dalle dimensioni per cui è facilmente riponibile in uno zaino che contiene un notebook da 15 pollici.

L’offerta di nove porte espande poi significativamente le opzioni di connettività di un laptop standard, basti pensare ai vari Apple Macbook Air che non hanno altro che delle porte USB C. Da un lato, la porta HDMI supporta un monitor esterno 4K, trasformando il laptop in un vero e proprio centro multimediale o in una stazione di lavoro multitasking, dall’altra parte le porte USB-A e USB-C™ ad alta velocità consentono il collegamento di dispositivi esterni, come hard disk, tastiere, mouse o altre periferiche, mantenendo al contempo una trasmissione dati veloce e affidabile. In aggiunta, la porta Ethernet gigabit offre una connessione internet stabile e veloce, vitale per conferenze video senza interruzioni o per il trasferimento di grandi quantità di dati.

Prezzo e ulteriori dettagli

La docking station USB-C™ 9 in 1 Hub USB3.1 di TECHLY rappresenta una soluzione ottimale per chi necessita di un prodotto all-in-one che coniuga stand per laptop e HUB USB, garantendo performance e praticità in un unico dispositivo. Durante la nostra prova si è dimostrata un’alleata importante per le più svariate situazioni ma soprattutto è rimasta solida anche dopo diverso tempo di utilizzo, senza segni di usura o problemi.

È disponibile in vendita sullo store ufficiale Techly al prezzo di 114€ iva inclusa.