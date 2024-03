Se state cercando un compagno affidabile per rimanere sempre connessi in sicurezza, è molto probabile che questo piccolo gadget possa fare al caso vostro. Si chiama ASUS RT-AX57 Go ed è un router portatile da viaggio molto semplice da utilizzare, versatile al punto giusto e che potrebbe fare al caso vostro in più occasioni. Quasi sconosciuto ai più, in realtà potrebbe essere una piccola rivelazione per pochi.

ASUS RT-AX57 Go com’è fatto

Se lo si guarda ad un primo sguardo questo ASUS RT-AX57 può sembrare una sorta di power bank strano, in realtà è un piccolo router portatile. Le porte per la sua operatività ci sono tutte, una GbE WAN, una LAN, una USB-C 3.2 Gen1x1 ed infine la porta di ricarica che è una semplice USB-C.

La ricarica via USB-C non è un fattore da sottovalutare, potete utilizzare questo router portatile con l’alimentatore del vostro smartphone, notebook e via dicendo. Ha solo due tasti fisici, il reset per ovvie ragioni ed anche uno slide per attivare operazioni rapide personalizzabili.

In box viene fornito uno stand per utilizzo casalingo, un alimentatore, una piccola bag di trasporto ed anche un utilissimo cavo flat RJ-45 da 1 metro.

ASUS RT-AX57 Go come può essere utile

Il RT-AX57 Go offre una versatilità interessante con il supporto per tethering mobile 4G e 5G, quindi sfruttando la connessione dati del vostro smartphone (Android o iOS non importa) per avere un accesso internet stabile e sicuro ovunque vi troviate. Ma non solo la modalità WiFi pubblica (WISP) vi consente di creare un hotspot privato su reti WiFi pubbliche, garantendo privacy e sicurezza durante i vari spostamenti.

Inoltre l’ASUSRT-AX57 Go si trasforma facilmente in un buon mini router casalingo con il supporto per WiFi 6 gestendo fino a 70 dispositivi contemporaneamente, senza compromettere la velocità ed assicurando una certa estendibilità con il supporto al Wi-Fi Mesh di ASUS (AiMesh).

Questo piccolo gadget mantiene buona parte delle caratteristiche dei classici router ASUS con AiProtection Classic per una protezione avanzata dalle minacce di Internet per tutti i dispositivi connessi. Presente anche una delle funzionalità più richiese dagli utenti come il supporto per una vasta gamma di protocolli (WireGuard e OpenVPN). Oltre 30 fornitori di servizi VPN a disposizione per avere la flessibilità di scegliere il servizio ottimale in base alle loro esigenze specifiche. Tutto facilmente attivabile grazie al tasto slide dedicato.

Quindi immaginate di essere in viaggio per lavoro e di dover avere un flusso dati privato, embargato, aziendale o di qualsiasi altra natura. Connettersi ad un Wi-Fi pubblico potrebbe mettere a rischio non solo i vostri dati ma anche il lavoro, in uno scenario del genere entra in gioco l’ASUS RT-AX57 Go con suo supporto per il tethering mobile 5G, potrete garantire una connessione stabile, veloce e sicura ovunque vi troviate. Oppure in uno scenario meno critico, pensate di essere in casa vacanza e di voler godervi una serata su Netflix con la vostra famiglia e di affidarvi al router RT-AX57 per coprire al meglio ogni zona della casa vacanza.

In realtà solo un po’ di immaginazione può aiutare nel coprire tutti gli scenari di utilizzo che possono essere di vario tipo. Aziendali con funzioni come Guest network, Instant Guard e real time monitoring, private con AiCloud, AiDisk, HDD hibernation e Media Server.

ASUS RT-AX57 Go in conclusione

L’ASUS RT-AX57 Go è un dispositivo molto particolare, in grado di fare tante cose e di farle bene. Chiaramente non è un dispositivo per tutti ma è un validissimo alleato in ambiti professionali o anche consumer. Con la sua connettività tri-mode, prestazioni interessanti ed un alto livello di sicurezza, è uno strumento in più che vale la pena di essere portato nella tech bag di un viaggiatore.

Il suo prezzo di listino è di 109 euro, assolutamente non male se avete determinate necessità. Costa meno di un abbonamento ad una VPN o anche di alcuni power bank ma lui si occupa di sicurezza e lo fa bene, davvero bene.