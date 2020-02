Dopo il rollout della nuova versione di Apple Maps a partire dagli Stati Uniti, sembra che il team di sviluppo dell’applicazione di Apple sia finalmente in procinto di portare le direzioni di transito anche in Europa.

Attualmente gli utenti che utilizzano Apple Maps in Francia, Germania e Spagna, potranno finalmente iniziare a controllare gli orari di partenza e in generale di transito di diversi mezzi fra cui: autobus, tram, treni e molto altro.

Le direzioni di transito sbarcano su Apple Maps

Attualmente la lista ufficiale dei paesi coperti dalle direzioni di traffico sembra non essere stata aggiornata, forse in attesa che il rollout della funzione arriverà a coprire la totalità dei paesi previsti.

Come al solito, nonostante gli enormi sforzi dell’azienda di Cupertino, Google Maps continua ad offrire un’esperienza di navigazione decisamente superiore a quella di Apple Maps.

Le informazioni riguardo le direzioni di transito sono ormai realtà da diversi anni nel nostro Paese, dove addirittura in alcune città è possibile anche prenotare Uber direttamente dall’applicazione di Google.

Ma quando arriverà la nuova funzione di Apple Maps in Italia? Purtroppo non abbiamo modo di darvi una risposta precisa. Considerando i paesi coinvolti potremo pensare a qualche settimana, ma sfortunatamente non abbiamo informazioni precise a riguardo.