Acer Chromebook 515 è il notebook con Chrome OS di nuova generazione con finalmente la potenza hardware che serve per poter andare anche oltre la classica navigazione web. Si tratta di un Chromebook con processore Intel Core i5 di undicesima generazione con scheda video integrata Intel Xe, decisamente overkill per Chrome OS.

Acer Chromebook 515 design

Grande salto in avanti per l’impatto estetico di questo Chromebook, Acer ha lavorato davvero benissimo con una scocca in alluminio ben assemblata. Una premessa è obbligatoria, questo in foto era un sample che non abbiamo potuto smontare, aprire e testare bene, quindi la dissipazione del processore ed eventuali componenti aggiornabili andranno verificate in futuro.

In ogni caso è possibile apprezzare l’ottimo numero di porte a disposizione, la buona disposizione degli elementi come tastiera e trackpad, l’attenzione alla privacy con un otturatore fisico della webcam ed anche il peso tutto sommato contenuto. Ottima l’integrazione del sensore delle impronte digitali che funziona decisamente bene.

Complessivamente il salto in avanti per quanto riguarda l’impatto estetico dei chromebook si avverte e qui Acer non ha trascurato nessun dettaglio anche il profilo del notebook è stato curato creando delle linee che si fanno sempre più sottili allontanandosi dalle porte.

Acer Chromebook 515 tastiera e trackpad

La tastiera dalle primissime impressioni è ok. La corsa dei tasti è breve, il rimbalzo è discreto ma c’è bisogno di andare in maniera decisa sui keycaps e quando lo si fa il sound non è tra i migliori. Anche il grip sul keycaps non è il massimo, molto meglio il trackpad che è di buone dimensioni, le proporzioni tra tastiera e trackpad sono giuste. La scorrevolezza c’è nonostante non sia in vetro, la precisione è affidabile ed anche il click ha un sound corposo e interessante.

Acer Chromebook 515 display e audio

Acer Chromebook 515 è dotato di un display da 15.6″ con risoluzione FullHD con un ottimo trattamento antiriflesso. Il pannello, dalle prime impressioni, è di buona qualità e non ha nulla a che fare con quanto si possa generalmente immaginare da un chromebook. Decisamente apprezzata la presenza del supporto al touch che su un sistema come Chrome OS può fare la differenza nelle piccole operazioni quotidiane come ad esempio attivare o meno un toggle.

La sezione audio è curata da DTS Audio ed è composta da ben due speaker con Smart Amplifier. Questo chromebook potenzialmente è una buona macchina per vedere serie tv in mobilità, non va mai dimenticata la buonissima durata della batteria dei notebook mossi da Chrome OS.

Acer Chromebook 515 scheda tecnica

Fortunatamente non è stata sacrificata la scheda tecnica, spesso e volentieri i chromebook non hanno tutta questa potenza di calcolo. In questo Acer Chromebook 515 c’è il processore Intel Core i5 1135G7, uno dei processori di undicesima generazione più diffusi con 4 core e 8 thread da 2,4 GHz con Max Boost fino a 4,2 GHz. Ecco la scheda tecnica completa di Acer Chromebook 515:

Processore Intel Core i5-1135G7 2.4 GHz – 4.2 GHz Max

Intel Xe

8 GB RAM

512 SSD NVMe

Display 15.6″ FHD touch

2 speakers

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

2 USB-A

1 USB-C

1 HDMI

1 MicroSD

1 Jack audio

Webcam con otturatore

Acer Chromebook 515 disponibilità

Molto interessante questo Chromebook di Acer che conferma la strada di netto miglioramento dei notebook mossi da Chrome OS. Acer Chromebook 515 sarà disponibile presto sul mercato con un listino a partire da 499 euro. Arriverà anche in Enterprise al prezzo di 799 Euro.

