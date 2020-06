È stato davvero ricco di novità il Next@Acer, evento trasmesso in streaming a causa dell’attuale emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l’intero pianeta.

Sono state davvero tantissime le novità presentate oggi da Acer, tra cui spiccano un nuovo notebook Acer Swift 5 e una ricca serie di accessori e prodotti della linea Predator, dedicata agli appassionati di gaming. Ecco nel dettaglio quanto è stato annunciato.

Acer Swift 5

Offre una nuova interpretazione della produttività il notebook Acer Swift 5, la cui scocca è realizzata in leghe di magnesio-litio e magnesio-alluminio. Le cornici ultra sottili permettono di avere un rapporto screen-to-body del 90% e il touchscreen è ricoperto da Gorilla Glass con trattamento antimicrobico.

Pesa meno di un Kg ed è spesso 14,95 millimetri, ma al suo interno nasconde potenza da vendere, con CPU Intel di ultima generazione, GPU NVIDIA MX350, fino a 16 GB di RAM LPFFR4X e 1 TB di SSD PCIe. Lo schermo da 14 pollici è una unità IPS con risoluzione FullHD con luminosità di 300 candele e copertura colore del 72% della gamma NTSC. La batteria offre 4 ore di autonomia con appena 30 minuti di carica, mentre la ricarica completa permette di lavorare per l’intera giornata.

Completano la dotazione due porte USB Type-C, Thunderbolt e USB 3.2, WiFi 6 e Bluetooth 5.

Monitor Acer Predator X25

Pensato per il gaming estremo, Acer Predator X25 ha una diagonale da 24,5 pollici con risoluzione FullHD e frequenza di refresh a 360 Hz. Ottima l’esperienza di gaming, grazie ai processori NVIDIA G-SYNC per rendere i giochi il più realistici possibile.

Il nuovo monitor è in grado di regolare automaticamente luminosità e temperatura in base alla luce ambientale, per massimizzare il comfort di visione. ottima anche l’ergonomia con la possibilità di regolare l’inclinazione, la rotazione e la regolazione in altezza.

Monitor Acer Predator XB3

Sono invece quattro i monitor della serie Predator XB3, con diagonali di 31,5 pollici, 27 pollici (due modelli) e 24,5 pollici. Sono tutti compatibili con NVIDIA G-SYNC, refresh rate fino a 240 Hz e risoluzione fino al 4K. Il displayHDR 400 supporta immagini luminose, offre angoli di visione fino a 178 gradi e offre tempo di risposta fino a 0,5 ms.

Adaptive Light regola luminosità e contrasto in maniera autonoma, e le numerose regolazioni di inclinazione, rotazione e altezza permette di avere il massimo comfort nell’utilizzo di tutti i giorni.

Acer Predator Orion 9000

Predator Orion 9000 può contare su processori fino a Intel Core i9 Extreme Edition, doppia scheda GeForce RTX 2080Ti in modalità SLI, fino a 3 HDD e 2 SDD, dock USB per l’hot swap dei dischi. Per garantire il perfetto raffreddamento del sistema ecco tre ventole Predator FrostBlade da 4,7 pollici e una ventola di raffreddamento a liquido aiuterà a tenere basse le temperature.

La connettività include WiFi 6, Killer E3100G e per gli appassionati di overclock basta un tocco per spremere la massima potenza. E non va dimenticato il vetro laterale temperato che permette di avere una visuale sull’interno e si smonta senza attrezzi.

Acer Predator Orion 3000

Più abbordabile, ma egualmente potente, è Predator Orion 3000 che utilizza Intel Core i7 di decima generazione e GPU GeForce RTX 2070 SUPER, con 64 GB di RAM DDR4 a 2666 MHz, SSD PCIe NVMe fino a 1TB e due HDD SATA da 3,5 pollici.

Una doppia ventola Predator FrostBlade garantisce una corretta gestione delle temperature ed è possibile personalizzare l’illuminazione delle ventole e delle barre luminose nella parte frontale del case. Anche in questo caso un pannello laterale permette di osservare la componentistica interna e i componenti luminosi. Connettività di livello con Killer E2600 e WiFi 6, per prestazioni impeccabili nel gaming e nello streaming.

Acer Nitro 50

I desktop della serie Nitro 50 offrono prestazioni di altissimo livello con CPU Core i7 di decima generazione, GeForce RTX 2060 SUPER, 64 GB di RAM DDR4 a 2666 MHz e SSD PCIe NVMe da 1 TB, 2 HDD da 2 TB e contorni e LED rossi per creare la giusta atmosfera.

mouse Acer Predator Cestus 350

Chiudiamo con il mouse Predator Cestus 350, wireless, con la possibilità di arrivare fino a 16.000 DPI e 8 pulsanti programmabili che permettono di ottimizzare le sessioni di gioco. La frequenza di polling arriva a 1000 Hz in modalità wireless e 2000 Hz in modalità cablata.

Prezzi e disponibilità

Acer non ha ancora comunicato prezzi e disponibilità relativi al mercato italiano.