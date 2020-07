L’AGCOM ha pubblicato il secondo Osservatorio sulle Comunicazioni del 2020, andando a delineare l’andamento dell’utilizzo di internet e dei social network in Italia durante i primi tre mesi dell’anno.

Gli italiani sempre più su internet

I numeri parlano chiaro: cresce l’utilizzo di internet da parte degli italiani, con oltre 44,7 milioni di utenti medi giornalieri nel mese di marzo (dato in crescita rispetto al trimestre precedente, dove i milioni di utenti erano 41,5); in media, gli utenti italiani trascorrono 113 ore al mese a navigare su internet.

Per quanto riguarda i social network, arriva il sorpasso da parte di TikTok (seguiteci sul nostro canale TikTok.com/@tuttotech) su Reddit: il social cinese raggiunge infatti i 5,4 milioni di utenti unici, e tra i social è quello che guadagna più utenza (+49,7% rispetto a dicembre 2019); in testa rimangono i social più “storici”: Facebook, Instagram e Linkedin, ma tutti i servizi in classifica vedono un aumento nel numero di utenti.