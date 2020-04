Finalmente, dopo tanto tempo, si inizia a tornare alla normalità. È sicuramente questo il pensiero che MediaWorld vuole comunicare ai suoi dipendi e ai suoi clienti di sempre. Infatti, dal 14 aprile 2020, la catena di negozi ha deciso di riaprire 11 punti sparsi in tutto il nostro Paese, isole comprese.

MediaWorld riapre i suoi negozi

Come sappiamo, l’azienda aveva deciso di chiudere i suoi punti vendita lo scorso 13 marzo 2020, con lo specifico obbiettivo di tutelare i propri dipendenti ed i clienti. In queste ore, però, si torna leggermente alla normalità pur operando dei comportamenti pensati per garantire sicurezza ai dipendenti e ai clienti.

Negozi MediaWorld aperti 14 aprile 2020

Ecco le città in cui è possibile tornare ad acquistare all’interno dei negozi MediaWorld:

Bolzano;

Cagliari;

Cosenza;

Genova;

Padova;

Parma;

Pisa;

Roma;

Trento;

Verano Brianza;

Vicenza.

Gli orari di apertura sono garantiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19. All’interno dei negozi sarà possibile notare la presenza di un numero ristretto di dipendenti – 13 contro i circa 50 lavoratori standard – impegnati in turni di lavoro di 8 ore.

MediaWorld ricorda inoltre ai propri clienti di seguire queste importanti misure di sicurezza visitando uno dei tanti negozi sparsi nel nostro Paese:

preferire pagamenti elettronici , meglio se in modalità contactless ;

, meglio se in modalità ; visitare i negozi da soli e non in compagnia;

e non in compagnia; toccare solo il prodotto che si vuole comprare ;

solo il ; mantenere la distanza di almeno 1 metro fra gli altri clienti e lo staff;

fra gli altri clienti e lo staff; seguire tutte le indicazioni dello staff interno di MediaWorld.

Tramite questa pagina è inoltre possibile trovare ulteriori informazioni sui punti vendita, come ad esempio l’ubicazione, gli orari di apertura ed il numero di telefono.