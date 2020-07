Samsung Galaxy Watch 3 è ormai prossimo ad essere svelato, anche se ormai da svelare c’è ben poco viste le tante informazioni emerse e addirittura un video molto accurato; nonostante questo, ecco anche nuovi render che ritraggono la variante da 41 mm nelle colorazioni bronze e titanium silver.

Samsung Galaxy Watch 3 in nuovi render

Potete trovare le nuove immagini nella galleria qui sotto; ricordiamo che il modello da 41 mm dispone di un display circolare SuperAMOLED da 1,2 pollici, mentre la variante da 45 mm da 1,4 pollici. Il primo ha una batteria da 247 mAh, mentre il secondo da 340 mAh.

Per entrambe le varianti, sotto alla scocca la storia non cambia: SoC Exynos 9110, 1 GB di memoria RAM, 8 GB di memoria interna e Tizen OS 5.5; lato connettività ci sarà tutto quello che serve: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS e NFC. Presente un sensore per il monitoraggio del battito cardiaco, la certificazione MIL-STD-810G e IP68.

