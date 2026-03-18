La corsa ha vissuto un’esplosione di popolarità negli ultimi anni, trascinando con sé un interesse crescente per gli strumenti di monitoraggio dell’allenamento. Chi corre seriamente lo sa bene: uno sportwatch non è solo un accessorio da indossare durante l’uscita, ma uno strumento che vive al polso ventiquattro ore su ventiquattro, che monitora il sonno, il recupero, lo stress, e che deve quindi essere all’altezza anche come orologio da portare tutti i giorni. Huawei Watch GT Runner 2 nasce esattamente con questa doppia identità in mente, e lo fa con una proposta tecnica che, su alcuni aspetti chiave come il posizionamento satellitare e la frequenza cardiaca, ci ha sorpreso davvero.

Design e materiali: titanio, leggerezza e la sfida del polso quotidiano

Il punto di partenza, quando si valuta uno sportwatch moderno, non può essere solo la scheda tecnica delle funzioni sportive. Partendo dal pressupposto che l’orologio vada indossato anche in ufficio, a cena, e durante il sonno, se è ingombrante, pesante o esteticamente fuori contesto, finisce nel cassetto tra un’uscita e l’altra, vanificando l’utilità del monitoraggio continuo.

Su questo fronte, GT Runner 2 convince con numeri concreti. Il corpo in lega di titanio TC4 nanomolded pesa appena 34,5 grammi, che salgono a 43,5 con il cinturino in tessuto intrecciato incluso in confezione. Per confronto, un Garmin Forerunner 970 arriva a 56 grammi con cinturino: una differenza di oltre 10 grammi che si sente davvero durante un allenamento ad alta intensità. Le dimensioni sono compatte per la categoria, 43,5 x 43,5 mm per soli 10,7 mm di spessore, uno dei valori più bassi tra gli sportwatch con cassa metallica attualmente disponibili. Al polso ci si dimentica quasi di averlo, un risultato che non tutti i concorrenti riescono a ottenere pur usando materiali più economici.

Il display AMOLED da 1,32 pollici con luminosità di picco a 3.000 nit garantisce ottima leggibilità in piena luce solare, mentre la protezione è affidata al Kunlun Glass di seconda generazione, la stessa tecnologia sviluppata da Huawei per i propri smartphone di fascia alta: più sottile del cristallo di zaffiro, con resistenza agli urti superiore. In confezione trovate due cinturini, uno in gomma e uno in tessuto AirDry con struttura traforata che dichiara il 25% di traspirabilità in più rispetto alla generazione precedente. In ogni caso il cinturino può essere sostituito con alternative da 22 mm anche di terze parti, un’attenzione che abbiamo gradito da parte di Huawei, che non costringe a rimanere necessariamente nell’ambito delle proposte “ufficiali”.

La corona è rotante e permette di scorrere gli elenchi, funge anche da tasto di conferma, mentre il tasto in basso è multifunzione e torna utile anche durante l’attività per non dover ricorrere necessariamente al touch screen.

GPS e cardio: i due punti forti, spiegati bene

Venendo al cuore del prodotto, GT Runner 2 porta due innovazioni tecnologiche che meritano di essere spiegate con un minimo di dettaglio tecnico, perché sono genuinamente interessanti.

Il sistema di posizionamento si chiama 3D Floating Antenna, e il principio su cui si basa è fisicamente elegante: un inserto dielettrico non conduttore è interposto tra il frame metallico e la lunetta in titanio, costringendo il segnale a “saltare” tra i due elementi. Questo genera una polarizzazione circolare del segnale che si avvicina molto a quella dei segnali satellitari, migliorando teoricamente la qualità della ricezione di 3,5 volte rispetto alla generazione precedente. A questo si aggiunge l’algoritmo XDR di navigazione inerziale, che sfrutta accelerometro e giroscopio per stimare il percorso nelle zone di copertura compromessa, come gallerie o canyon urbani con palazzi su entrambi i lati.

Nel test pratico abbiamo messo GT Runner 2 a confronto con Amazfit T-Rex 3 Pro, uno dei riferimenti che conosciamo meglio sul fronte della precisione GNSS. Il risultato è stato netto a favore del Huawei: in campo aperto entrambi si comportano bene, ma appena si entra in un contesto urbano con edifici su entrambi i lati la traccia del GT Runner 2 diventa notevolmente più precisa, seguendo i dettagli del percorso, le curve strette, i passaggi ravvicinati alle costruzioni, con una fedeltà che non avevamo mai visto in un orologio consumer. Anche la reattività al cambio di ritmo durante le ripetute è superiore: nei grafici del passo si nota come registri istantaneamente l’accelerazione e il rallentamento, mentre l’Amazfit accumula un piccolo ritardo sistematico. Non è una differenza che conta per chi fa jogging tranquillo, ma per chi si allena con precisione su ritmi e zone, o gareggia, è esattamente il tipo di dato che fa la differenza.

Sul fronte cardio, il sensore TruSense si comporta in modo molto preciso. Nei test comparativi con il T-Rex 3 Pro, le due tracce del battito cardiaco risultano praticamente sovrapponibili, a parte un brevissimo ritardo iniziale di pochi secondi al lancio dell’attività. Siamo ormai a un livello in cui è difficile distinguere un sensore ottico da polso di qualità da una fascia cardio professionale, e GT Runner 2 rientra certamente in questa categoria.

Prima dell’attività: programmazione, soglia del lattato e piani personalizzati con AI

Per chi si allena con metodo, la parte di pianificazione è almeno altrettanto importante di quello che succede durante l’uscita. GT Runner 2 offre un sistema di preparazione che, integrato con l’app Huawei Health, copre tutto il ciclo dalla valutazione iniziale alla costruzione del piano di allenamento.

Il punto di partenza è la calibrazione delle zone di frequenza cardiaca, che in questo orologio può essere effettuata con un metodo particolarmente preciso: un test automatico per la stima della soglia del lattato. L’accumulo di lattato muscolare è la principale causa del “muro” in maratona, e conoscere la propria soglia anaerobica individuale è fondamentale per pianificare allenamenti efficaci. GT Runner 2 stima questo valore attraverso i dati raccolti nelle uscite quotidiane, oppure con un test specifico guidato, caricandoli sul cloud per l’elaborazione e restituendo poi la soglia stimata in bpm e passo al chilometro direttamente sull’orologio e nell’app. Nei nostri test, il valore restituito ci è sembrato coerente con le aspettative (ahinoi molto basse ndr)

Impostando correttamente le zone cardio, si sblocca tutta la potenza del sistema di coaching. L’app permette di scegliere tra diversi piani di allenamento standard, da quelli per iniziare a correre fino alla preparazione maratona, oppure di affidarsi allo Smart Training Plan con AI, che costruisce un piano completamente personalizzato partendo da una valutazione della forma fisica attuale, dalle preferenze di allenamento e dagli obiettivi specifici. Va precisato che questa funzione è inclusa in Huawei Health+, la versione premium dell’app: con l’acquisto dell’orologio si ricevono 3 mesi gratuiti, dopodiché il servizio costa 7,99 euro al mese o 59,99 euro all’anno.

Molto pratico anche il sistema di gestione delle gare, con un calendario eventi che permette di aggiungere corse ufficiali o personalizzate, impostare un obiettivo di tempo e ricevere direttamente sul polso il piano di allenamento specifico per arrivare preparati all’appuntamento, con countdown e sessione del giorno sempre visibili in home screen. Il supporto copre eventi da 3 a 42 km.

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Durante l’attività: display ricchissimo e modalità gara per chi compete

La visualizzazione durante l’allenamento è molto completa e completamente personalizzabile. Le schermate sono organizzate in pagine scorrevoli, ognuna configurabile con le metriche desiderate tra un elenco molto ampio: passo, passo medio, frequenza cardiaca, distanza, altitudine, ascesa, discesa, cadenza, oscillazione verticale, bilanciamento destro/sinistro, tempo di contatto, potenza, calorie, zone di ritmo, stress dell’allenamento e molto altro. L’interfaccia è chiara, leggibile anche con i guanti, e include una mappa attiva del percorso con possibilità di seguire itinerari precaricati in GPX (importabili anche da Komoot).

Una delle funzioni che distingue GT Runner 2 dai prodotti della stessa fascia è la modalità maratona, o modalità di “gara” (la traduzione in “maratona” è fin troppo semplicistica) che si attiva selezionando una gara dal calendario personale. Durante la gara si hanno a disposizione una guida al passo in tempo reale basata sul ritmo oppure sulla zona cardiaca, una tabella delle deviazioni rispetto ai tempi parziali programmati, un virtual pacer e un sistema di promemoria per l’idratazione e la nutrizione. Per chi gareggia regolarmente è uno strumento concretamente utile, non solo una funzione di facciata.

Degna di nota anche la modalità allenamento a intervalli, che permette di programmare sessioni personalizzate con segmenti di durata o distanza variabile, target di passo, frequenza cardiaca o potenza, integrandosi con il piano di allenamento generale.

Dopo l’attività: analisi approfondita e sincronizzazione con le principali piattaforme

Al termine di ogni uscita, la quantità di dati restituita è notevole: curva del passo con suddivisione per zone, curva del battito cardiaco con recupero post-attività, potenza di corsa, altitudine, cadenza, oscillazione verticale, tempo di contatto, stress aerobico e anaerobico, tempo di recupero stimato, VO2 max, carico di allenamento diviso in componente aerobica e anaerobica, e singolo indice di prestazione della sessione (RAI) confrontato con la media storica. Tutto visualizzabile sia sull’orologio che nell’app, con grafici più leggibili su schermo grande.

Sul fronte della sincronizzazione, i dati confluiscono nativamente su Strava, Komoot e Adidas Running, con possibilità di sportazione diretta in formato GPX (forse anche .FIT ma non al momento). Con l’acquisto si ricevono anche 60 giorni di Komoot Premium e 90 giorni ciascuno di Intervals.icu, Kotcha e RacePace, tutte piattaforme di analisi e pianificazione per runner avanzati. Esiste poi un’app di terze parti chiamata Health Sync che consente di sincronizzare i dati verso Google Fit e altri servizi: funziona bene e ha un costo molto contenuto. Manca invece la sincronizzazione con TrainingPeaks ed è un’assenza pesante trattandosi della piattaforma più utilizzata da coach e atleti.

Il limite principale su questo versante riguarda l’ecosistema nel suo complesso: a differenza di Garmin, non c’è compatibilità nativa con la maggior parte dei ciclocomputer, delle bici elettriche, dei macchinari da palestra smart o delle altre strumentazioni sportive professionali. È un problema che condivide con altri marchi, ma che per chi ha già un ecosistema strutturato potrebbe essere un ostacolo reale.

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Funzioni smart: notifiche, chiamate e pagamenti con qualche compromesso

Come smartwatch, GT Runner 2 si difende bene nella fascia di riferimento. È compatibile con Android e iOS, le notifiche arrivano regolarmente da tutte le app principali, ed è possibile rispondere (solo con Android) ai messaggi di WhatsApp, Telegram, Instagram e altre piattaforme tramite tastiera a testo libero direttamente dall’orologio, una funzione non scontata in questa categoria. Altoparlante e microfono integrati permettono la gestione delle chiamate in vivavoce via Bluetooth. Il chip NFC è presente e i pagamenti contactless funzionano tramite Curve, il servizio che aggrega le carte di credito in una carta virtuale: è un workaround che funziona, ma richiede un passaggio in più rispetto a Google Pay o Apple Pay nativi.

Non c’è supporto eSIM, quindi per la connettività l’orologio dipende dallo smartphone. Non è possibile riprodurre musica in streaming, ma si possono caricare brani direttamente nella memoria interna e ascoltarli con auricolari Bluetooth. Manca anche una funzione always-on display continua e un riassunto mattutino proattivo con lo stato del recupero: i dati ci sono tutti in Health Insights e Stato Allenamento, ma vanno cercati attivamente, a differenza di quanto fa Garmin o Amazfit al risveglio.

Batteria e autonomia: 32 ore con GPS, meglio del Garmin Forerunner 970

La batteria da 540 mAh adotta una tecnologia al silicio-carbonio ad alta densità energetica, con una densità superiore del 33% rispetto alle celle convenzionali di pari volume. Il risultato dichiarato è di 14 giorni in uso normale e 32 ore continuative di monitoraggio sportivo con GPS attivo, un valore che supera quello del Garmin Forerunner 970 (circa 21 ore) e si confronta favorevolmente con COROS Pace 4 (31 ore). Nel test pratico, con utilizzo regolare comprendente alcune sessioni con GPS, abbiamo raggiunto circa dieci giorni prima di dover ricaricare. Durante l’attività il consumo si attesta attorno al 4-5% orario con schermo sempre acceso.

Complessivamente è un risultato più che ragguardevole, considerando soprattutto le dimensioni compatte e un peso ridicolmente basso.

In conclusione: il miglior GPS di fascia media, con qualche limite di ecosistema

Al prezzo di 399 euro, Huawei Watch GT Runner 2 è uno degli sportwatch più interessanti disponibili oggi. L’hardware di posizionamento è ai vertici assoluti della categoria e la precisione del cardio è allo stesso livello. Il sistema di pianificazione degli allenamenti è completo e ben pensato, la leggerezza è un punto di forza reale, e la qualità costruttiva in titanio non si trova facilmente al di sotto dei 500 euro.

I limiti ci sono, e vale la pena nominarli chiaramente: l’ecosistema è meno sviluppato rispetto a Garmin, il pagamento NFC richiede un servizio terzo, e l’app manca di qualche automatismo proattivo che chi è abituato a Garmin o Amazfit darà per scontato. Ma per chi cerca la massima precisione di GPS e cardio in un orologio da polso leggero, da portare anche tutto il giorno senza rinunciare all’estetica, è difficile trovare di meglio a questo prezzo. Sotto i 350 euro, se dovesse scendere, sarebbe un acquisto praticamente obbligato per chi corre seriamente o per chi vuole iniziare a farlo.

Pro: Design e qualità costruttiva



Precisione GPS e Cardio



Coach AI completo Contro: Ecosistema non all'altezza



Poco proattivo nelle indicazioni sulla salute