Dopo che nelle scorse settimane diversi rumor e avevano anticipato il lancio, Amazfit Active 2 Square è stato lanciato ieri sui mercati internazionali, incluso quello italiano dove è già disponibile. Ma cosa lo rende diverso, design a parte, rispetto ad Amazfit Active 2 Premium (qui trovate la nostra recensione).

La prima risposta, quella che appare più ovvia, è quella della forma: uno smartwatch è di forma rettangolare, l’altro è circolare. Ma bisogna andare oltre al semplice fattore di forma e allora qualche differenza, seppur minima, si trova. Abbiamo dunque pensato di fare un breve confronto, per il momento solo sulla carta ma presto anche reale, per aiutarvi a capire quale scelta fare, nel caso aveste il dubbio. Abbiamo preso in considerazione la versione Premium di Amazfit Active 2 con schermo circolare, visto che è quello tecnicamente più simile al nuovo modello Square, ma più sotto trovate un confronto completo tra le schede tecniche dei due smartwatch Amazfit, così da notare anche la più piccola delle differenze, che per qualcuno potrebbe fare la differenza.

Non solo la forma

La prima sostanziale differenza risiede nelle dimensioni dello schermo: grazie alla forma rettangolare Active 2 Square offre uno schermo da 1,75 pollici, mentre il “fratello” con schermo circolare si attesta a 1,32 pollici. Non è una differenza spaventosa ma si nota sicuramente, soprattutto nello sport dove avete bisogno di avere i dati dell’allenamento sempre sotto controllo.

Schermo più grande ma batteria più piccola, anche se la differenza è davvero minima, appena 10 mAh. Una differenza che secondo Amazfit non cambia all’autonomia, che è sostanzialmente la medesima su entrambi gli smartwatch, capaci di raggiungere 10 giorno con un uso classico (senza AoD) e fino a 21 ore di utilizzo continuo del GPS.

Nessuna differenza nel cuore dello smartwatch , che su entrambi è il BioTracker PPG 6.0, già visto anche in numerosi altri smartwatch, così come la connettività e la resistenza all’acqua. Il modello Square e la variante Premium del modello circolare possono inoltre contare su NFC per i pagamenti in mobilità, una tecnologia che invece risulta assente sul modello standard. Se i pagamenti al polso sono una priorità, sapere a quali modelli dovete rivolgervi.

Le differenze più sostanziali sono a livello software, visto che Amazfit Active 2 Square è il primo a portare Zepp OS 5.0 sui mercati internazionali, mentre la variante con schermo rotondo utilizza Zepp OS 4.5 (è comunque probabile che a breve arriverà l’aggiornamento). Il nuovo OS porterà metriche più avanzate per la corsa, una funzione esclusiva per il golf, riproduzione di file .FLAC e altre novità che ancor non sono state dettagliate.

Non è ancora chiaro quanto sia lo spazio di archiviazione disponibile su Active 2 Square, ma a quanto pare non sarà possibile salvare la propria musica preferita, anche se dovrebbe esserci lo spazio per le mappe da utilizzare senza smartphone. Impercettibile la differenza di peso così come le dimensioni, che sono molto simili.

Il prezzo invece è al momento nettamente a favore di Amazfit Active 2 Premium, anche se il prezzo di listino indica appena 20 euro di differenza. Al momento in cui scriviamo questo confronto infatti la variante Premium con schermo circolare costa 40 euro in meno, una cifra che sicuramente facilita la scelta, a meno che non abbiate una sfrenata passione per gli schermi circolari.

Le schede tecniche

Amazfit Active 2 Square Amazfit Active 2 Data di presentazione Giugno 2025 Gennaio 2025 Materiale del case Cornice in acciaio, case in fibra di polimeri rinforzata Cornice in acciaio, case in fibra di polimeri rinforzata Pulsanti fisici 2 2 Forma rettangolare circolare Dimensioni 43.32 x 36.9 x 9 mm 43.9 x 43.9 x 9.9 mm Display AMOLED, vetro zaffiro AMOLED, vetro zaffiro (Premium) AMOLED, vetro 2,5D temperato con finitura anti impronte (standard) Risoluzione 390 x 450 pixel, 341 PPI, 2000 nits 466 x 466 pixel, 353 PPI, 2000 nits Dimensioni schermo 1,75 pollici 1,32 pollici Peso (senza cinturino) 31.4 grammi 31,65 grammi (Premium), 29,5 grammi (Standard) Sensori BioTracker PPG 6.0, accelerometro, sensore geomagnetico, temperatura, luce ambientale, altimetro barometrico BioTracker PPG 6.0, accelerometro, sensore geomagnetico, temperatura, luce ambientale, altimetro barometrico Resistenza all’acqua 5 ATM 5 ATM Sistemi di posizionamento Supporto a 5 costellazioni satellitari, antenna con polarizzazione circolare Supporto a 5 costellazioni satellitari, antenna con polarizzazione circolare Speaker integrato Si Si Microfono integrato Si Si NFC Si Si (Premium) Archiviazione musica No Si Connessioni Bluetooth 5.2 BLE Bluetooth 5.2 BLE Connettività cellulare No No Batteria 260 mAh 270 mAh Autonomia Fino a 10 giorno con uso tipico, fino a 19 giorni con risparmio energetico, fino a 21 ore con utilizzo continuo del GPS Fino a 10 giorno con uso tipico, fino a 19 giorni con risparmio energetico, fino a 21 ore con utilizzo continuo del GPS Sistema operativo ZeppOS 5.0 ZeppOS 4.5 Prezzo di listino 149,99 euro 99 euro (standard) 129 euro (Premium)

Quale scegliere

Riprendendo quanto visto in passato con le linee GTR e GTS, Amazfit torna dunque a proporre un’alternativa valida per soddisfare chi preferisce un orologio circolare e per chi invece si trova più a proprio agio con una forma rettangolare. Le differenze tra i due modelli sono minime, anche se le maggiori dimensioni dello schermo della variante Square potrebbero tornare utili a chi pratica sport, o a chi ha qualche problema di vista e preferisce una risoluzione maggiore.

Funzioni e autonomia sono sostanzialmente le stesse, le novità a livello software dovrebbero essere pareggiate con un aggiornamento per cui, al momento, la discriminante maggiore è il prezzo. Se il listino parla di 20 euro a favore del modello premium circolare, lo street price evidenzia circa 40 euro di differenza, una cifra abbastanza significativa da spingerci a consigliarvi Amazfit Active 2 Premium, un modello indicato quasi senza riserve per un pubblico femminile o per chi ha dei polsi piccoli.

Se poi il mercato spingerà anche la versione Square verso i 100 euro, allora sarà solamente una questione di gusti e di design a farvi propendere per l’uno piuttosto che per l’altro. Se avete ancora qualche dubbio vi consigliamo di aspettare qualche settimana, quando vi aiuteremo meglio con la nostra recensione completa e con il confronto reale.