Il Mondiale della Superbike torna sabato 01 con gara-1 del GP Jerez 2020 sul circuito di Ángel Nieto. Il giorno dopo è in programma gara-2, come da calendario. Di seguito trovate tutte le informazioni sugli orari di gara-1 e gara-2 del Gran Premio di Jerez, oltre a dove vedere la corsa in diretta TV e streaming con e senza abbonamento Sky.

Orari Superbike GP Jerez 2020

Gara-1 del Gran Premio di Jerez della Superbike scatterà alle ore 14:00 di sabato 01 . L’indomani si disputerà gara-2 alle ore 14:00.

Dove vedere il GP Jerez della Superbike in TV

La diretta TV del SBK Jerez 2020 sarà trasmessa su TV8, il canale numero 8 del digitale terrestre. In chiaro andrà in onda sia il live di gara-1 che di gara-2, mentre Sky avrà l’esclusiva della diretta di Superpole al sabato e Superpole Race alla domenica (oltre alle due sessioni di prove libere del venerdì).

Se dunque hai interesse a vedere l’intero weekend di Superbike che si disputerà sulla pista di Jerez, incluse le prove libere e le qualifiche ufficiali, potresti approfittarne per sottoscrivere un abbonamento alla pay TV Sky.

La squadra di commentatori Sky per la Superbike è rimasta la stessa della passata stagione: accanto all’ex motociclista Max Temporali confermato il giovane telecronista sportivo Edoardo Vercellesi, il cui debutto in cabina di telecronaca risale al 2019.

Dove vedere il GP Jerez della Superbike in streaming

Se sei fuori casa e non vuoi perderti neanche un giro di gara-1 e gara-2 del SBK Jerez 2020 puoi accedere alla diretta streaming gratuita dal sito ufficiale del canale TV8: collegati all’indirizzo tv8.it e clicca sulla sezione Streaming presente nel menu principale della home page.

Per vedere invece la diretta di Superpole e Superpole Race del GP Jerez della Superbike in streaming avete come alternative Sky GO e Now TV. La prima piattaforma prevede l’abbonamento Sky, con i contenuti visibili sul sito skygo.sky.it o su app Android e iOS dai dispositivi mobili (smartphone e tablet). Volendo potete sempre interrompere la visione dando la disdetta Sky (spieghiamo tutto nella guida).

Now TV offre invece la diretta streaming della Superbike senza Sky con l’abbonamento al pacchetto 1 mese di Sport al prezzo di 29,99 euro. Le modalità di pagamento accettate sono carta di credito, debito, prepagata e PayPal (qui maggiori info sull’attivazione di Now TV). Segnaliamo che le gare della SBK vengono trasmesse in Super HD.

Se poi non avete più interesse a guardare l’intero weekend di gara e vi accontentate della diretta in chiaro su TV8 del Mondiale Superbike, potete effettuare la disdetta dell’abbonamento in qualsiasi momento dall’area personale del sito.

Programma Superbike 2020 GP Spagna

Vediamo quindi di fare un riepilogo su come vedere il GP di Jerez 2020: