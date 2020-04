Sono cinque i paesi nei quali è attivo da oggi Amazon prime Video Store, il nuovo servizio che permette di acquistare e noleggiare film, soprattutto titoli molto recenti.

Italia, Francia, Spagna, Canada e Australia vanno ad affiancarsi a Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone, nei quali il servizio era già attivo da diverso tempo. Il Prime Video Store va ad affiancarsi alle altre tipologie di contenuti che Amazon mette a disposizione degli abbonati al proprio servizio Amazon Prime Video.

I titoli presenti provengono dai principali studi cinematografici, come Disney, Warner Bros, Universal, Sony, Paramount e molti altri. Ci sono novità molto recenti, come Jumanji: Next Level, Sonic il film, Joker e altri film più datati ma non disponibili in altri servizi.

I film possono essere acquistati e visualizzati su web, smart TV e dispositivi Android. Su iOS, almeno al momento, è possibile guardare i contenuti precedentemente acquistati o noleggiati tramite un altro dispositivo. I prezzi per il noleggio partono da 2,99 euro e garantiscono all’utente 30 giorni di tempo, dal pagamento per iniziare a guardare il video acquistato.

Una volta iniziata la riproduzione l’utente avrà a disposizione 48 ore per completarne la visione. Per l’acquisto i prezzi partono da 9,99 euro e il contenuto sarà a disposizione dell’utente a tempo indeterminato. Può tuttavia succedere che il contenuto acquistato venga rimosso nel caso in cui scadano i diritti di utilizzo da parte di Amazon.

Non vi resta che visitare il link sottostante e iniziare a scoprire i contenuti disponibili in vendita o a noleggio.