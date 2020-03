Sulla falsariga delle numerose iniziative di società nazionali e internazionali nate in seguito all’emergenza del Coronavirus, nemmeno Amazon si fa trovare impreparato.

Dopo aver sospeso la vendita di beni non essenziali in italia, e aver ridotto la qualità video dello streaming video, è ancora una volta Amazon Prime Video a essere al centro dell’attenzione dell’azienda. Il motivo? Sono disponibili gratuitamente per tutti vari contenuti, degli Original per bambini, ma l’elenco è destinato a crescere. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Come vedere Amazon Prime Video gratis

Dopo la nodosa faccenda della disponibilità gratuita di Amazon Prime Video, il servizio di streaming di casa Jeff Bezos ora fa un passo concreto verso gli utenti. Come anticipato, Amazon sta mettendo a disposizione una selezione di programmi per famiglie e bambini disponibili gratuitamente, cioè senza il bisogno di avere Amazon Prime.

Al momento tale selezione vanta vari contenuti Amazon Original, come Just add Magic, Creative Galaxy, Stinky Dirty, Lost in Oz o Mistery City, fra gli altri; tutti titoli disponibili su tutte le piattaforme supportate da Amazon Prime Video, smartphone compresi.

Ma ne dovrebbero arrivare di altri prossimamente, e non solo per i più piccoli secondo quanto emerso. Perciò cominciate a dare un’occhiata alla sezione relativa di Amazon Prime Video, quella che vedete nello screenshot qui sopra.

Per usufruirne vi basta iscrivervi ad Amazon, putacaso non foste già iscritti, mentre se volete creare un nuovo account e sfruttare appieno la piattaforma di streaming video dell’azienda potete cliccare sul link qui sotto.

Link per l’iscrizione ad Amazon Prime Video