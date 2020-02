Se lo scorso anno sono arrivati sul mercato i primi smartphone dotati di connettività 5G, nel corso del 2020 questa caratteristica diventerà sempre più comune e inizierà ad essere adottata pure sui tablet ed Apple, se non vuole rischiare di essere “tagliata fuori” dal mercato, non può non lanciare una versione di Apple iPad Pro con tale tecnologia.

Del resto, anche iPhone 12 potrà contare sul supporto alla connettività 5G, requisito oramai imprescindibile per uno smartphone premium, sebbene al momento il colosso di Cupertino non abbia confermato.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal continente asiatico, il lancio di Apple iPad Pro 5G potrebbe avvenire già intorno alla metà di quest’anno anche se non è da escludere l’ipotesi che il produttore attenda sino a settembre, così da presentarlo insieme alla nuova generazione del melafonino.

Le possibili caratteristiche di Apple iPad Pro 5G

Tra le presunte caratteristiche di Apple iPad Pro 5G non dovrebbero mancare il processore Apple A14 (la stessa CPU che dovrebbe essere montata su iPhone 12), il modem Qualcomm X55, un design identico a quello del modello attuale ma con un sistema a tripla fotocamera sul retro (dovrebbe essere simile a quello di iPhone 11 Pro).

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere le prossime indiscrezioni.