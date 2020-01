La prossima gamma di Apple iPhone 12 avrà il supporto alla rete 5G? Secondo alcune indiscrezioni sì, ma il CEO Tim Cook ha preferito non sbilanciarsi nel rispondere ad alcune domande degli analisti.

Apple iPhone 12 con 5G: le (non) risposte di Tim Cook

Tim Cook non è solito commentare indiscrezioni o notizie riguardanti i dispositivi futuri, e anche questa volta non fa eccezione con iPhone 12 e il 5G. Il CEO di Apple, nel rispondere alle domande degli analisti in occasione dell'”AAPL’s Q1 2020 earnings day”, è rimasto sul vago, senza sbilanciarsi più di tanto sul 5G.

Rispondendo all’analista di Morgan Stanley, Tim Cook ha spiegato:

“Non facciamo commenti sui prodotti futuri. Per quanto riguarda il 5G, penso siamo ancora agli inizi della distribuzione a livello globale. Ovviamente non potremmo essere più orgogliosi della nostra line-up, siamo molto entusiasti dei nostri piani e non cambieremmo la nostra posizione per nessun motivo.”

Krish Shankar di Callan and Company lo ha incalzato, chiedendo quando uscirà un telefono 5G e se questo costerà di più a causa dei componenti. Ancora una volta però, Tim Cook è rimasto piuttosto sul vago, ribadendo la volontà di non rilasciare commenti sui prodotti futuri.

Il CEO ha dichiarato che l’importante sia “guardare in giro per il mondo ai differenti piani di distribuzione“, e che “alcuni di questi sembrano molto diversi, forse, rispetto a ciò che potresti vedere qui“. “Per quanto riguarda i prezzi“, conclude, “vorrei non commentare le cifre di dispositivi che non sono ancora stati annunciati“.

In generale il mercato si aspetta l’arrivo del 5G sui prossimi iPhone 12, anche se potrebbe esserci una differenziazione tra modelli 4G e 5G (esattamente come con Samsung Galaxy S20).

In copertina Apple iPhone 11