È arrivato quel giorno in cui si inviano (e si ricevono) una grande quantità di messaggi per augurare il meglio per l’anno ormai imminente. Mancano infatti poche ore all’inizio del 2025 e tra i preparativi per il cenone e i vari festeggiamenti rischiamo di dimenticare qualcuno nei nostri auguri. Anche perché a molti piace inviare i messaggi di auguri di Capodanno proprio allo scoccare della mezzanotte. Farlo manualmente è pressoché impossibile anche considerando come i nostri contatti utilizzano piattaforme diverse. E poi il momento del countdown della notte di Capodanno va vissuto anche e soprattutto con le persone con cui ci si trova e non stare fissi con lo sguardo sullo smartphone.

Vediamo quindi come programmare per tempo i messaggi di auguri per tutti coloro che hanno un iPhone. Così possono anche preparare per tempo il testo del messaggio e riuscire a inviare comunicazioni personalizzate a ciascuno dei propri contatti.

Come programmare i messaggi di auguri su WhatsApp

Una delle più popolari e diffuse applicazioni di messaggistica istantanea non permette, né per iOS né per Android, di programmare i messaggi. Ma questo non significa che non possiamo trovare qualche soluzione alternativa. La cosa più semplice da fare è quella di creare un broadcast, inserire tutti i contatti ai quali voler inviare il messaggio di auguri, preparare il testo del messaggio e inviarlo a quella lista all’ora prestabilita. Per creare una lista broadcast è sufficiente andare sul menu e selezionare Nuovo Broadcast.

Lo si può fare allo scoccare della mezzanotte o poco dopo, inviando facilmente e velocemente gli auguri a un gran numero di persone (fino a 256 contatti che abbiano salvato il nostro numero in rubrica.).

Programmare l’invio posticipato degli auguri con un SMS

Con gli SMS, invece, il processo è molto più semplice e automatizzato. L’opzione è disponibile solamente per iMessages con iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e versioni successive, ed è possibile sia programmare che modificare o eliminare un messaggio.

Per programmare il messaggio (il destinatario non saprà mai che è stato inviato in questo modo) è sufficiente:

Aprire Messaggi

Premere su +, quindi Invia più tardi

Premere sull’ora per aprire la finestra di programmazione e impostare l’orario di invio del messaggio

Scrivere il messaggio e programmarlo premendo sul simbolo di invio

Il messaggio programmato viene mostrato in un contorno tratteggiato fino a quando non viene inviato. E se ci si rende conto di un errore? Per modificare il messaggio è sufficiente aprire l’app Messaggi, tenere premuto sul messaggio, premere Modifica, effettuare le correzioni e confermare sul simbolo del segno di spunta per completare l’operazione. Se invece bisogna modificare solamente l’orario è sufficiente premere su Modifica sotto alla data del messaggio su cui intervenire e premere su Modifica ora per impostare un nuovo orario o Invia messaggio per inviarlo immediatamente.

Tenendo premuto sul fumetto del messaggio è poi anche possibile cancellarlo selezionando la voce Elimina.

Programmare i messaggi di auguri su Telegram

Abbiamo dei contatti su Telegram a cui vogliamo inviare messaggi di auguri per Capodanno? A differenza di WhatsApp, Telegram integra questa funzione. All’interno della chat a cui si vuole inviare il messaggio è necessario scrivere il testo degli auguri e tenere premuto sul pulsante Invio per poi premere su Programma messaggio e impostare la data e l’ora di invio.

Con un po’ di organizzazione si potranno programmare i messaggi di auguri di Capodanno e vivere dal vivo l’emozione dell’inizio del nuovo anno. Buon 2025 a tutti!