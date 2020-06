IDC ha pubblicato nuovi dati riguardanti il mercato degli smartphone nel 2020; i numeri sono tutt’altro che entusiasmanti, e mostrano un mercato duramente colpito dalla pandemia da coronavirus.

Vendite in calo nel mercato degli smartphone nel 2020

Il 2020 dovrebbe infatti chiudersi con un -11,9% nelle spedizioni di smartphone, per un totale di 1,2 miliardi di unità; in particolare, a gravare sul bilancio sarebbe proprio la prima metà dell’anno, duramente caratterizzata dall’emergenza sanitaria, che vede il calo arrivare al 18,2%.

Le vendite di smartphone non torneranno a salire fino al primo trimestre del 2021, stando a quanto previsto da IDC; l’iniziale crisi sul lato dell’offerta sarebbe infatti tramutata in scarsa domanda a causa dell’incremento della disoccupazione, dei blocchi nazionali e dell’imprevedibilità del momento, che hanno portato le persone a ridistribuire la spesa verso beni più essenziali, afferma l’IDC.

Sarà probabilmente il 5G a far da traino alla ripresa, anche con probabili diminuzioni dei prezzi dei dispositivi per incentivarne l’acquisto, oltre a paesi come la Cina per il quale il calo è previsto ad una sola cifra nel 2020.