Dalla Corea del Sud arriva l’annuncio di un nuovo telefono LG con design a conchiglia: stiamo parlando di LG Folder 2 4G.

Si tratta di un dispositivo dotato di un doppio schermo (uno interno da 2,8 pollici con risoluzione QVGA e uno esterno di appena 0,9 pollici mono cromatico per visualizzare le notifiche) e di una tradizionale tastiera fisica alfanumerica (per la felicità degli amanti del T9), oltre che di uno specifico tasto SOS sul retro per chiamare in caso di emergenza un numero pre-registrato e inviare la propria posizione (è necessaria una tripla pressione ravvicinata).

LG Folder 2: prezzo e caratteristiche

Tra le altre caratteristiche di LG Folder 2 4G troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909), una GPU Adreno 304, 1 GB di RAM, 32 GB di memoria integrata (con la possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD), una fotocamera da 2 megapixel, il supporto 4G e Bluetooth 4.1.

LG Folder 2 4G può infine contare su una batteria da 1.470 mAh, un peso di appena 127 grammi e un sistema AI per rispondere alle domande dell’utente alla pressione di un tasto (come meteo, data, ora, semplici calcoli, ecc.).

LG non ha svelato la versione di Android di questo device, che sarà disponibile in Corea del Sud dal 17 aprile in grigio platino e bianco ad un prezzo di circa 140 euro.