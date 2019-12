Neanche il tempo di chiudere l’anno che spunta il primo mock-up del possibile design di iPhone 12: il prodotto si trova al momento in vendita sul famoso sito di shopping online Alibaba e può essere acquistato liberamente da chiunque.

Quando parliamo di mock-up intendiamo un prodotto non funzionante, un modello che viene costruito per dare un’indicazione sul tipo di design, dimensioni e materiali che potremo o non trovare sul vero iPhone 12 del prossimo anno. O forse sarebbe meglio parlare al plurale, dato che secondo le ultime indiscrezioni sarebbero ben quattro i modelli di iPhone in arrivo nel 2020, dotati di connettività 5G e schermi OLED.

Se vi sembra troppo presto per dare uno sguardo al futuro design di iPhone 12, ricredetevi: il famoso leaker Onleaks ci ha dato una verosimile anteprima di iPhone 11 il giorno 6 Gennaio 2019, complice anche la sua rete di contatti che attingono direttamente dai modelli CAD ufficiali generati dai fornitori della supply chain.







Mentre i leak di Onleaks tendono ad essere sempre molto accurati, questo non si può dire per i mock-up che compaiono su siti come Alibaba. Probabilmente il design è ispirato alle affermazioni di Ming-Chi Kuo, uno dei massimi esperti analisti sui prodotti Apple. Secondo Kuo, il design di iPhone 12 si ispirerebbe ad iPhone 4, con i bordi laterali piatti invece che curvati, ed un ritorno all’acciaio al posto dell’alluminio.

La diagonale del dispositivo è da 6.5″, anche se i rumour indicano il top di gamma di Apple con una diagonale massima di 6.7″. È anche presente uno strano segno sul lato del dispositivo, che potrebbe indicare un qualche tipo di connettore smart. Già questi due dettagli potrebbero far fortemente dubitare della credibilità di questo mock-up, ma il leaker Macotakara, che ha pubblicato anche un video in cui si può apprezzare il dispositivo (finto), non sembra avere nessuna fonte per corroborare ipotesi su questo design.

Semplicemente ha trovato l’articolo in commercio sul sito di Alibaba e ha voluto condividerlo con il mondo, per cui prendete tutte le informazioni connesse a questo mock-up con la dovuta cautela.