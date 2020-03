Buone notizie per i possessori di iPhone o iPad meno recenti e per i quali non è disponibile iOS 13.4: il team di sviluppatori di Apple, infatti, non si è scordato di loro e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento, ossia iOS 12.4.6.

Si tratta di un update che non porta su questi modelli più vecchi novità a livello di feature ma risolve problemi relativi alla sicurezza.

Tale aggiornamento è quindi disponibile per iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 6 Plus, iPod touch di sesta generazione, iPad mini 2 e iPad mini 3.

Le novità di iOS 12.4.6 per iPhone e iPad

L’aggiornamento in questione include semplicemente patch di sicurezza contro eventuali nuovi exploit e non introduce nuove funzionalità.

Si tratta di una cosa comprensibile, tuttavia, in quanto alcuni di questi dispositivi sono piuttosto vecchi (l’iPhone 5s è stato lanciato addirittura nel 2013) e già il solo fatto che stiano ancora ricevendo aggiornamenti software è una cosa non così scontata.

Come scaricare ed installare l’aggiornamento ad iOS 12.4.6

La nuova versione di iOS può essere scaricata ed installata direttamente da iPhone, iPod touch e iPad andando nel menu delle impostazioni, scorrendo fino alla sezione Generali e quindi selezionando Aggiornamento software.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon aggiornamento.