Babbo Natale ti ha fatto trovare sotto l’albero un nuovo iPhone fiammante (speriamo non nel senso letterale dell’accezione) e non sai come configurarlo?

Nessun problema, in questa guida per principianti ai prodotti Apple, proviamo a guidarti, passo dopo passo, nella prima configurazione del tuo nuovo melafonino. Analizzeremo due casistiche: la configurazione come nuovo dispositivo e la configurazione con ripristino da un precedente iPhone.

Configurare un iPhone come nuovo dispositivo

In questa sezione elencheremo i passaggi necessari per configurare un iPhone come se fosse un nuovo dispositivo, senza importare nulla dal dispositivo precedente.

Accendi lo smartphone tramite il pulsante di accensione (lato destro del dispositivo) e attendi la schermata di benvenuto (che presenta “Ciao” in varie lingue). Effettua uno swipe verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo per avviare la configurazione. Scegli le dimensioni di visualizzazione (di icone e testo) tra “Default“, “Medie” e “Grandi” e poi seleziona Continua. Nella schermata successiva, effettua un tap su “Configura senza un altro dispositivo” e poi seleziona “Non trasferire niente“. Effettua la connessione a internet tramite rete Wi-Fi (selezionando quella a cui connettersi e inserendo la password) o, in assenza di Wi-Fi, sfruttando la rete cellulare della vostra SIM (se non l’hai ancora inserita all’interno del nuovo smartphone, è questo il momento per farlo). Scegli se configurare l’iPhone per uso personale o per l’utilizzo da parte di un figlio (minore di 13 anni). Configura il Face ID (o il Touch ID, disponibile solo sugli iPhone più datati) e imposta il codice di blocco (viene richiesto un codice di 4 cifre ma, tramite “Opzioni codice”, è possibile optare per un codice più complesso). Seleziona “Non trasferire niente“ nella schermata “Ripristinare o trasferire i dati e le app”. Accedi al tuo Apple Account tramite l’inserimento di nome utente (indirizzo e-mail o numero di telefono associati all’account) e password. È possibile recuperare la password dell’account effettuando un tap su “Hai dimenticato la password o non hai un account?” (qui trovate una guida dettagliata).

, puoi crearne uno effettuando un tap su “Hai dimenticato la password o non hai un account?” Qualora tu abbia altri dispositivi della Mela Morsicata, potrebbe essere richiesto un codice di verifica che verrà mostrato sui dispositivi già in tuo possesso. Segui le istruzioni a schermo per abilitare gli aggiornamenti automatici di iOS e configurare altri servizi, come ad esempio Apple Pay e il tuo Wallet (portafogli digitale per carte di pagamento, tessere fedeltà e biglietti di treni/aerei), o altre funzionalità come Siri, Tempo di utilizzo (fornisce informazioni sul tempo passato davanti all’iPhone), Dati condivisi (con Apple) e la Selezione del tema (tra Chiaro e Scuro) dell’iPhone. Il gioco è fatto: premi Continua per completare la configurazione del tuo nuovo iPhone.

Configurare un iPhone con ripristino dall’iPhone precedente

In questa sezione elencheremo i passaggi necessari per configurare un nuovo iPhone quando anche lo smartphone precedente era un melafonino. Questa è, a tutti gli effetti, la procedura di configurazione più veloce.