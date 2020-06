Il team di Facebook ha dato il via al rilascio per la versione iOS dell’app del popolare social network di una feature molto attesa: stiamo parlando della modalità scura.

Nelle scorse ore, infatti, si sono moltiplicate in Rete le segnalazioni di utenti che hanno notato tale funzionalità e lo stesso colosso dei social ha confermato l’avvio del rollout.

Ricordiamo che la modalità scura di Facebook per iOS è in fase di sviluppo già da alcuni mesi e si basa su un’interfaccia in scala di grigi.

La modalità scura di Facebook non è disponibile per tutti

Gli utenti avranno la possibilità dal menu delle impostazioni dell’app (all’interno della sezione dedicata alla privacy) di decidere se attivare o disattivare tale funzionalità o se basarsi su quelle che sono le regole adottate in generale dal sistema operativo.

Allo stato attuale la modalità scura non è disponibile per tutti gli utenti e gli sviluppatori hanno confermato che è stata rilasciata solo per una percentuale di persone a livello globale.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando potrebbe essere disponibile per tutti né sulla possibilità che vengano apportate delle modifiche prima di allora.

Facebook per iOS può essere scaricata dall’App Store.