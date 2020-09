L’avvento di iOS 14 ha portato grandi novità in casa Apple, su tutte la possibilità di personalizzare la Home Screen di iPhone cambiando colore, immagine e nome di ciascuna app oppure mediante l’aggiunta di widget. Riprendiamo ora il discorso legato alla modifica delle applicazioni spiegandovi dove scaricare le icone per iOS 14 già pronte per l’uso, sicuri di fare un servizio utile per la comunità.

Migliori siti per scaricare icone per iOS 14 pronte all’uso

FiatIcon

Più di 3.399.000 icone in formato SVG, PNG, PSD e EPS, tutte raccolte in tematiche e con la possibilità di eseguire il download gratuito di gran parte di esse (bisogna prima però registrare un account). Su FiatIcon c’è inoltre una sezione premium, dove sono inclusi i pacchetti a pagamento.

Una volta che vi collegate alla home page potete subito eseguire la ricerca della tematica o dell’icona che desiderate tramite la barra di ricerca posizionata nella parte in alto della schermata, oppure scorrete giù lungo la pagina e lasciatevi ispirare dalle varie categorie disponibili: c’è anche la sezione delle icone più popolari di sempre, quelle cioè che vantano il maggior numero di download da parte degli utenti.

Link al sito FiatIcon



Icons8

Una delle alternative a FiatIcon è rappresentata da Icons8. A differenza del sito descritto qui sopra, gli sviluppatori del sito puntano più alla qualità che alla quantità, come dimostra la presenza di oltre 30 stili di design differenti tra cui potete scegliere la vostra icona desiderata.

Un altro punto a favore di Icons8 è la facilità di ricerca delle nuove icone preconfezionate e pronte per essere poi inserite nella schermata iniziale dell’iPhone. Ultima nota a margine: il download di ciascuna icona è possibile soltanto dopo aver effettuato la registrazione al portale.

Link al sito Icon8



The Noun Project

Siete invece amanti delle icone un po’ più “cicciotelle”, pur apprezzando un design minimal? Allora il sito The Noun Project potrebbe fare al caso vostro, alla luce del progetto portato avanti dagli autori del portale.

L’ambizioso progetto portato avanti da tempo è di costruire un linguaggio visivo globale in grado di unirci e non dividerci. Alcune delle sezioni più interessanti hanno come tematica il Covid-19, il cibo e il tempo trascorso in famiglia. Anche su The Noun Project, come gli altri siti presentati fin qui, per scaricare una o più icone è necessario registrare prima un account tramite un indirizzo email o il login via Facebook.

Link al sito The Noun Project



IconRewind

Infine, per i più nostalgici, segnaliamo il portale IconRewind. Come dice la parola stessa, il portale si rivolge agli utenti che rimpiangono le icone del passato e vorrebbero poter tornare indietro, a quando Steve Jobs presentava per la prima volta l’iPhone a San Francisco, sul palco del Macworld 2007. Nella schermata iniziale di IconRewind c’è lo stesso fondatore della Apple durante quella storica presentazione.

Per scaricare l’icona che più vi piace è sufficiente pigiare su di essa e seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo. L’unica condizione posta dal sito è di usare un iPhone e accedere alla home page del portale tramite il browser Safari. Infatti, se provate a usarlo dal computer o attraverso un browser differente (ad esempio Google Chrome), vi accorgerete che il sito non funziona.

Link al sito IconRewind (solo da iPhone con il browser Safari)

Importante: dopo aver completato il download dell’icona potreste aver ancora bisogno di un editor di immagini per ridimensionarle e adattarle dunque allo schermo del vostro iPhone. Inoltre, per qualche icona è possibile che dobbiate aggiungere uno sfondo opaco, dal momento che iOS 14 restituisce come pixel neri le eventuali parti trasparenti delle immagini.

