Sul nuovo iPhone economico, che dovrebbe essere presentato nel corso del mese di marzo, si è scritto molto negli ultimi giorni. Ora torniamo a parlare di quello che potrebbe essere chiamato Apple iPhone 9 (o iPhone SE2), possibile protagonista di un breve video proveniente dall’estremo oriente.

Apple iPhone 9, un design che viene dal passato

È difficile giudicare l’attendibilità della fonte e va detto che il dispositivo mostrato presenta alcune differenze con i render pubblicati in passato da vari leaker. In particolare i lati sono squadrati, riprendendo quindi il design visto su iPhone 4 e utilizzato fino a iPhone 5s, mentre i render ipotizzavano un design più arrotondato.

Quello che appare nel video sembra uno smartphone proveniente direttamente dal passato. Cornici enormi e schermo compatto (dovrebbe avere una diagonale di 4,7 pollici) non sono certo in linea con i dettami attuali in termini di design, e forse Apple avrebbe potuto sforzarsi di più.

Resta il fatto che almeno dal punto di vista tecnico dovremmo esserci, con il chip A13 che permetterà a iPhone 9, che dovrebbe costare 399 dollari) di giocarsela alla pari con molti top di gamma Android, anche i più recenti. Non vi resta che lasciarvi al breve video, ricordandovi di prenderlo con il beneficio del dubbio visto che non ci sono prove inconfutabili sulla veridicità del contenuto.