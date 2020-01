Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra saranno presentati ufficialmente solo il prossimo 11 febbraio, ma grazie alle indicazioni svelate da TuttoAndroid siamo in grado di fornirvi alcune informazioni in anticipo su caratteristiche, versioni in arrivo, colorazioni, prezzi e data di uscita in Italia.

Caratteristiche e versioni

Partiamo innanzitutto dal numero di modelli che saranno commercializzati. La nuova gamma Galaxy S20 sarà composta da ben cinque varianti facendo una prima differenziazione per connettività:

Samsung Galaxy S20 4G;

Samsung Galaxy S20 5G;

Samsung Galaxy S20+ 4G;

Samsung Galaxy S20+ 5G;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Per quanto riguarda le memorie invece si partirà da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno, per arrivare a un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria, ovviamente di ultima tecnologia UFS 3.0.

Il design dei nuovi Samsung Galaxy S20 è senza troppi dubbi quello trapelato nelle foto e nei render degli ultimi giorni, ma sempre in anteprima abbiamo una novità riguardo le colorazioni: Galaxy S20 sarà infatti commercializzato in Italia in quattro colorazioni, di cui una inedita rosa; tre le varianti cromatiche previste per Galaxy S20+ (azzurro, grigio e nero), solo due per Galaxy S20 Ultra (grigio e nero). Restando a tema ovviamente ritroveremo degli ampi display con diagonali pari a 6,2, 6,7 e 6,9 pollici.





In foto: leaks su Samsung Galaxy S20

In base a quanto riportato dalla fonte, le principali novità dei nuovi Galaxy S20 saranno concentrate nel comparto fotografico, dove su Galaxy S20 Ultra troverà posto uno zoom fino a 100x e un microfono direzionale per “zoomare” l’audio durante la registrazione dei video.

Prezzi e data di uscita

Tra le altre interessanti informazioni fornite da TuttoAndroid troviamo anche quelle riguardanti i prezzi e la data di uscita. Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra dovrebbero arrivare nei negozi il 13 marzo: coloro che effettueranno il preordine dovrebbero poter contare su una consegna anticipata e su accessori in regalo.

Ecco quali dovrebbero essere dunque i prezzi di vendita per l’Italia dei nuovi smartphone top di gamma:

Samsung Galaxy S20 4G da 929 euro;

Samsung Galaxy S20 5G da 1029 euro;

Samsung Galaxy S20+ 4G da 1029 euro;

Samsung Galaxy S20+ 5G da 1129 euro;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G da 1379 euro.

Dopo il grande successo dei precedenti modelli, riuscirà anche questa gamma di Samsung scrivere una pagina di storia nel mondo degli smartphone? Lo scopriremo presto.