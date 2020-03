I fan Apple che attendono con impazienza il lancio di iPhone 12 potrebbero non gradire l’ultimo report proveniente dal continente asiatico e secondo il quale il colosso di Cupertino potrebbe posticipare l’esordio sul mercato della prossima generazione del melafonino.

Pare, infatti, che la dirigenza di Apple stia valutando la possibilità di posticipare il lancio della serie iPhone 12 di qualche mese e ciò non soltanto per i problemi di approvvigionamento delle componenti a causa dell’emergenza Coronavirus ma anche (e, probabilmente, soprattutto) perchè il colosso di Cupertino teme che l’attuale crisi mondiale potrebbe fare passare in secondo piano l’acquisto di un nuovo smartphone.

Ecco perchè iPhone 12 potrebbe arrivare nel 2021

E così l’ipotesi di posticipare l’arrivo sul mercato del primo iPhone con supporto alla connettività 5G non sarebbe più così remota anche perchè, secondo una fonte vicina all’azienda, per Apple sarebbe fondamentale che tale device abbia un enorme successo.

Una decisione definitiva dovrebbe essere presa a maggio ma, stando a quanto rivelato da fonti interne ad alcune aziende che forniscono componenti ad Apple, pare che il colosso di Cupertino rispetto agli anni precedenti si stia preparando per un lancio su larga scala posticipato di qualche mese.

iPhone 5G arriverà davvero nel 2021?