Negli Stati Uniti è possibile ottenere assistenza a domicilio per i prodotti Apple, anche se per il momento il servizio è limitato ad alcune città specifiche.

Assistenza Apple a domicilio: comodo, no?

Per ottenere assistenza per i prodotti Apple è solitamente possibile scegliere tra tre opzioni, com’è si legge direttamente alla pagina dedicata al supporto: spedire il dispositivo a un centro riparazioni, recarsi presso un centro assistenza autorizzato o incontrare un Genius presso l’Apple Store più vicino.

Dato che questo non sempre è possibile, soprattutto per gli utenti più impegnati, Apple ha pensato di offrire un servizio di assistenza a domicilio in alcune città degli USA: il cosiddetto “onsite service” è per ora disponibile a San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago, Houston e Dallas, ma potrebbe presto espandersi altrove.

Come funziona l’assistenza Apple a domicilio

Apple si affida a Go Tech Services per questo tipo di riparazioni a domicilio, che consentono di prenotare un appuntamento e richiedono quasi certamente costi aggiuntivi per i clienti (anche se per il momento si resta sul vago).

L’assistenza a domicilio è ovviamente disponibile anche per gli iPhone, ma per ora è possibile selezionare solo alcuni tipi di intervento: ad esempio è possibile farsi sostituire il display rotto, ma non la batteria.

Un servizio simile è disponibile anche in Italia, ma solo per le aziende che aderiscono al programma “AppleCare for Enterprise”: questo offre supporto 24 ore su 24 e riparazioni sul posto per due o tre anni dall’acquisto entro un giorno lavorativo.

Se avete bisogno dell’assistenza Apple potete trovare tutti i dettagli alla sezione dedicata del sito ufficiale. Vi piacerebbe poter contare sull’assistenza a domicilio Apple anche in Italia?

