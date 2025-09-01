Se c’è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che nel 2025 è capace di segnare un punto di svolta, questo è il MOVA Z60 Ultra Roller Complete. Ammiraglia della nuova generazione, introduce funzioni pensate per rendere la pulizia domestica più efficiente grazie al lavaggio con rullo da 25,6 cm, protezione intelligente dei tappeti, superamento degli ostacoli fino a 8 cm e una base All‑in‑One che riduce la necessità di interventi manuali.

È un prodotto supportato da 3 anni di garanzia ufficiale e assistenza locale in Europa, ha quindi tutte le carte in tavola per risultare il miglior robot aspirapolvere e lavapavimenti del 2025. Scopriamo se sia effettivamente così all’interno di questa recensione.

Caratteristiche del MOVA Z60 Ultra Roller Complete

MOVA Z60 Ultra Roller Complete nasce per soddisfare qualsiasi esigenza e adattarsi ad ambienti complessi, unendo dimensioni compatte e dotazioni avanzate.

Lo fa innanzitutto nelle dimensioni: è un robot aspirapolvere e lavapavimenti circolare, forma che va per la maggiore, con un’altezza pari a 9,6 cm. Non un numero record ma comunque si posiziona tra i dispositivi più bassi sul mercato (alcuni arrivano a 7,8 / 8 cm) in grado di garantire il passaggio sotto la maggior parte di mobili e letti. Una particolarità della sua struttura è che integra il sistema di sollevamento automatico LiftPro™, che adatta la distanza dal pavimento in base alla superficie. In questo modo il robot mantiene sempre la giusta pressione, sia su pavimenti duri che su tessuti.

È interamente realizzato in plastica lucida con effetto specchiato, il che non aiuta a nascondere eventuale polvere quando vi si deposita sopra, questo obbliga a pulirlo con uno straccio di tanto in tanto.

Parlando di innovazione non possiamo non dettagliare per primo il sistema di lavaggio, ancor prima di quello di aspirazione seppur sia comunque interessante. Il cuore è la tecnologia HydroForce™, basata su un panno a rullo (in sostituzione dei più classici mop rotanti) lungo ben 25,6 cm, dimensione ragguardevole rispetto alla concorrenza e persino estensibile per arrivare a filo dei muri, continuamente inumidito da 12 ugelli che spruzzano acqua pulita e detergente durante l’intera sessione di lavaggio. La pressione esercitata (4100 Pa) simula la forza di uno sfregamento manuale mentre la presenza di una spatola interna gratta continuamente il rullo così da garantire che l’acqua sporca venga rimossa e raccolta in un serbatoio separato. Questa combinazione consente al rullo di lavorare sempre con acqua pulita. Inoltre, il movimento a 1000 RPM (giri al minuto) evita che le fibre del rullo si appiattiscano, mantenendo costante la capacità di catturare lo sporco più ostinato.

E in caso di tappeti? Per evitare di bagnarli e renderli umidi o maleodoranti, il robot è in grado di riconoscerli e, grazie alla tecnologia AutoShield™, oltre a sollevare chassis e rullo (rispettivamente fino a 11 e 14 mm), si estende uno scudo protettivo sotto al rullo, prevenendo ogni contatto. Questa è una delle innovazioni più distintive del MOVA Z60 Ultra Roller, finalmente una soluzione definitiva a questo problema. È poi logicamente possibile personalizzare la strategia di comportamento tramite app, scegliendo se attraversare, evitare o aspirare i tappeti in base alle proprie esigenze.

Passando al tema dell’aspirazione anche in questo caso siamo di fronte a un vero e proprio top di gamma. Con i suoi 28.000 Pa, supportata dal motore TurboForce 9, il robot cattura polvere fine, briciole, residui di sabbia per animali e peli senza alcun problema. La doppia spazzola TroboWave™ DuoBrush riduce inoltre i problemi di groviglio di peli e capelli, rendendo il funzionamento più fluido e semplificando la manutenzione.

Altro punto di forza, che abbiamo verificato sul campo con soddisfazione, è la navigazione gestita da FlexScope™ Navigation, un sistema che unisce un sensore DToF retrattile, doppi laser 3D e intelligenza artificiale RGB. Quando il robot deve passare sotto mobili bassi, il sensore si ritrae, mentre in spazi ampi si alza per ottimizzare la mappatura. Nei contesti poco illuminati entra invece in azione il LED integrato, che migliora la visibilità e permette al robot di operare anche al buio.

Se invece si palesano degli ostacoli, grazie a StepMaster™ 2.0 e al telaio LiftPro™, il robot è grado di rilevare e affrontare soglie singole da 4,8 cm o combinate fino a 8 cm. In case con binari delle porte o con tappeti spessi, questa caratteristica è una soluzione definitiva.

Infine, la base All‑in‑One completa il pacchetto con funzioni che rendono la manutenzione quasi assente: il rullo viene lavato con acqua fino a 80 °C, asciugato con aria calda e sterilizzato con raggi UV. Lo stesso trattamento viene esteso anche al sacchetto della polvere. La base si occupa logicamente di rabboccare i serbatoi dell’acqua e di svuotare automaticamente il contenitore della polvere, oltre a lavare il telaio del robot. A questo si aggiunge il sistema DuoSolution™, che offre due serbatoi separati (400 e 200 ml) per detergenti diversi, incluso quello pensato per neutralizzare gli odori degli animali.

Come pulisce MOVA Z60 Ultra Roller Complete

Mettere alla prova il MOVA Z60 Ultra Roller Complete in un contesto domestico ha evidenziato subito le differenze rispetto a robot più tradizionali.

Partiamo dall’ambito di lavaggio in quanto quello più peculiare e interessante. Su piastrelle ruvide e fughe (contesto abbastanza complicato) è stato in grado di eliminare macchie di caffè secche, liquidi rovesciati come latte, acqua ma anche salse unte già al primo passaggio. Dopo il ciclo di pulizia, il pavimento è risultato non solo visivamente pulito, ma anche privo di aloni, un dettaglio che fa la differenza nella percezione di qualità.

In aggiunta, un dettaglio importante legato alla successiva manutenzione del robot: in presenza di liquidi e sporco oleoso è programmato per sollevare automaticamente la spazzola laterale e interrompere l’aspirazione, così da evitare di risucchiarlo nel cassetto della polvere (che renderebbe umido e maleodorante lo sporco raccolto) ed evitare di spargerlo per casa durante il prosieguo della pulizia, un accorgimento pratico e apprezzato durante l’uso reale.

Su parquet, il rullo mantiene un livello di umidità costante e non lascia segni o eccessi di acqua, una caratteristica che rassicura chi teme danni ai pavimenti delicati. Il passaggio da superficie dura a tappeto è fluido: il sistema AutoShield™ entra in azione sollevando il rullo e attivando lo scudo protettivo.

Anche sul fronte aspirazione le prestazioni si avvicinano a quelle di aspirapolveri tradizionali: briciole, crocchette per animali e capelli anche lunghi vengono raccolti in modo efficace. Le spazzole TroboWave™ DuoBrush si sono dimostrate particolarmente utili in case con animali, poiché hanno evitato la formazione di grovigli, infatti, dopo diversi cicli non abbiamo riscontrato la necessità di interventi manuali sulle spazzole.

Un aspetto poi che ci ha colpito è la gestione dei bordi: grazie alla tecnologia MaxiReach™, lo Z60 riesce a raccogliere sporco anche lungo i battiscopa, dove solitamente restano residui visibili. Negli angoli non raggiunge la perfezione assoluta (tipico limite dei rulli semi-centrali), ma la resa complessiva è soddisfacente.

Infine, durante l’uso quotidiano abbiamo apprezzato anche il livello di rumorosità contenuto: non è inudibile, ma resta entro limiti accettabili, consentendo di svolgere altre attività senza particolare disturbo. È un dettaglio che contribuisce a renderlo adatto anche a pulizie programmate in orari diurni mentre si è in casa.

Navigazione e riconoscimento ostacoli

L’esperienza d’uso conferma come il MOVA Z60 sia progettato per affrontare ambienti complessi. Nei test con soglie di ingresso alte, il robot ha superato senza esitazione un dislivello di circa 4 cm, dimostrando come il sistema StepMaster™ 2.0 entri in azione sollevando le ruote in modo progressivo. Su soglie combinate, ad esempio il binario di una porta scorrevole seguito da un tappeto spesso, il robot è riuscito a passare senza bloccarsi, cosa che molti modelli concorrenti non sono riusciti a fare.

Nelle prove di navigazione in ambienti più articolati, come un soggiorno con tavolo, sedie e oggetti sparsi, il sistema FlexScope™ Navigation ha mostrato percorsi ordinati e calcolati con precisione. Il robot ha evitato ostacoli come gambe di sedie o piccoli oggetti lasciati a terra, rallentando e correggendo la traiettoria senza urti. In ambienti poco illuminati, come un corridoio senza finestre, il LED integrato ha permesso al robot di continuare a lavorare senza incertezze, mantenendo la stessa qualità di mappatura.

Interessante anche la gestione degli spazi bassi: sotto un mobile con altezza di circa 10 cm, il sensore DToF si è retratto e il robot è riuscito a entrare, raccogliendo polvere e sporco accumulato in punti difficilmente raggiungibili. Una volta uscito, ha rialzato il sensore per riprendere la mappatura dell’ambiente più ampio.

App e funzioni smart

L’app MOVAhome si è intuitiva e completa. Consente di personalizzare mappe, creare zone vietate o aree specifiche da pulire e impostare strategie diverse per tappeti e ostacoli. I comandi vocali con “Hey MOVA” funzionano bene per avviare rapidamente le pulizie, mentre la modalità AI PetMate™ è pensata per chi ha animali: il robot riconosce le aree legate ai pet e consente di programmare una pulizia più mirata. L’interfaccia supporta la Dark Mode e mostra animazioni durante i cicli di lavaggio, rendendo chiaro lo stato del robot in ogni momento. Interessante anche la funzione breakpoint resume, che permette al robot di riprendere il lavoro esattamente dal punto in cui si era fermato, utile nelle case più grandi.

Prezzo e considerazioni finali

MOVA Z60 Ultra Roller Complete è disponibile dal 1 settembre su Amazon, sul sito ufficiale MOVA e presso catene come MediaWorld, Unieuro ed Euronics, al prezzo di 1399 €. In occasione del lancio è previsto uno sconto di 100 € valido dal 1 al 7 settembre (prezzo promozionale 1299 €). Dettaglio non trascurabile: il nome Complete nel nome, così come accade con i prodotti Dreame, significa che direttamente in confezione trovate un kit di accessori dei consumabili del valore di oltre 100€ che vi permette di non avere pensieri riguardo pezzi di ricambi per molto tempo.

Il prezzo richiesto è indubbiamente alto ma è parametrizzato al mercato di riferimento per simili caratteristiche tecniche. Considerando poi il kit di accessori omaggio, il prezzo risulta persino leggermente più competitivo rispetto ai diretti concorrenti. Ciò che conta però è che con MOVA Z60 Ultra Roller Complete non rimarrete insoddisfatti, tanto nella pulizia quanto nel lavaggio.

Pro: Lavaggio in tempo reale HydroForce™;



AutoShield™: doppio sollevamento (11/14 mm) e scudo per tappeti asciutti;



Aspirazione potente fino a 28.000 Pa;



DuoSolution™ con serbatoio dedicato anti-odore per case con animali. Contro: Scocca in plastica leggera con trattamento specchiato, che evidenzia eventuale polvere depositata.