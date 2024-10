ECOVACS continua ad ampliare la propria gamma di prodotti e lo fa con il lancio di Deebot N20 Pro Plus, un robot aspirapolvere (e all’occorrenza lava-pavimenti) che punta tutto sul rapporto qualità prezzo. È disponibile infatti in Italia a 499 euro con subito una promozione lancio a 399 euro, il che lo rende particolarmente interessante per coloro che vogliono risparmiare ma al contempo avere un valido aiuto in casa per le pulizie domestiche.

In questa recensione vi raccontiamo tutto ciò che c’è da sapere su ECOVACS Deebot N20 Pro Plus andando a dettagliare sia i pregi che i difetti.

Le principali caratteristiche di Ecovacs Deebot N20 Pro Plus

Deebot N20 Pro Plus è innanzitutto un robot aspirapolvere e a sottolinearlo è la base con tecnologia ad aspirazione ciclonica, tuttavia all’occorrenza si può trasformare in lava-pavimenti grazie al kit incluso in confezione. È dunque equipaggiato con una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono accattivante e versatile, sempre in relazione al prezzo di vendita.

La prima specifica chiave è la potenza di aspirazione del robot stesso, pari a 8000 Pa, decisamente convincente e superiore alla concorrenza garantendo un’aspirazione efficace. Il robot è inoltre dotato di un sistema di filtraggio a quattro stadi e incorpora tecnologia Zero Tangle per evitare l’aggrovigliamento dei peli, specialmente in case con animali, grazie alle sue setole piatte e angolate a 21° e un doppio pettine, prevenendo efficacemente ogni forma di intasamento. Per quanto riguarda la navigazione, il TrueMapping del Deebot N20 Pro Plus permette una mappatura precisa e rapida degli ambienti, ottimizzando i percorsi di pulizia e garantendo un lavoro meticoloso.

Una volta raccolta la polvere, quando il robot torna alla base, questa viene riversata nel serbatoio principale a tecnologia PureCyclone, che presenta un avanzato processo di separazione a due stadi tramite un design multicono, assicurando un tasso di separazione della polvere del 95%. Questo, combinato con una capacità di contenimento della polvere nel contenitore di 400 ml, elimina la necessità di sacchetti sostituibili, non solo riducendo i costi di manutenzione ma minimizzando anche l’impatto ambientale.

Il robot è anche capace di superare barriere fino a 20 mm di altezza, lo fa compiendo una piccola rincorsa nel momento in cui capisce di essere rimasto bloccato (occhio ad eventuali fili di lampade o bajour che potrebbe portarsi dietro scambiandoli per ostacoli), e di ricaricarsi, con una potenza nominale di 45W e un’autonomia che varia da 170 a 300 minuti.

La seconda chiave invece è il sistema di lavaggio con vibrazione Pro 2.0 OZMO, sostituendo il vano raccogli polvere con quello dedicato presente in confezione (con panno rimovibile per essere lavato). Si tratta della tecnologia Osmo 2.0, che impiega una forza di 6 Newton e una frequenza di vibrazione di circa 480 volte al minuto per animare il panno. La sua funzione è quella di rimuovere lo sporco intrappolandolo, mentre il serbatoio dell’acqua da 180 ml mantiene un livello di umidità ottimale.

Recensione Ecovacs Deebot N20 Pro Plus, piccolo ma potente

All’interno della confezione del Deebot N20 Pro Plus si trovano: la base per la ricarica automatica nonché stazione, il robot stesso e, come già indicato, il kit aggiuntivo per la funzione lava-pavimenti. Il tutto è ben protetto da una serie di pannelli in polistirolo che evitano urti e rotture.

Come per tutti i robot aspirapolvere moderni, l’applicazione rappresenta il cuore del sistema di gestione di N20 Pro Plus. Tramite questa, è possibile gestire completamente il robot: dalla mappatura delle stanze alla programmazione dei cicli di pulizia. Sono disponibili tre modalità di pulizia: automatica, stanze e zona. In modalità automatica, il robot esegue l’aspirazione o il lavaggio dell’intera casa, adattandosi anche agli spazi disposti su più livelli. La modalità stanze consente di selezionare e pulire una singola stanza, mentre la modalità zona è perfetta per aree specifiche della casa. Tutte queste funzioni sono progettate per garantire un’eccellente facilità d’uso e risultati efficaci.

Durante il ciclo di pulizia, il robot si è dimostrato sorprendentemente silenzioso, questo dipende ovviamente dalla potenza di aspirazione selezionata ma in ogni caso non è mai particolarmente rumoroso. Tra l’altro è possibile modificare l’intensità di aspirazione mentre il robot è in movimento, senza necessità di interrompere il ciclo, questo è utile se vi trovate in casa e avete bisogno di aumentare la potenza in aree dove l’aspirazione a bassa intensità non è sufficiente.

Agganciando il modulo di lavaggio con panno, si passa automaticamente dalla funzione aspirazione a quello di aspirazione e lavaggio, tuttavia in questa conformazione non è possibile fare un ciclo di sola aspirazione. L’attenzione nella scelta e nell’uso dei moduli è fondamentale per garantire sempre la massima efficienza del dispositivo.

Il processo di aspirazione è ottimo; complice l’elevata potenza di aspirazione il robot riesce a pulire molto bene ed è particolarmente efficace nella raccolta di peli di animali e capelli lunghi, un aspetto da considerare per chi ha amici a quattro zampe in casa.

Per quanto riguarda il lavaggio invece, abbiamo trovato che sia un po’ più delicato rispetto ad altri modelli, ma la situazione migliora notevolmente impostando la portata dell’acqua sul livello più alto.

In termini di autonomia infine è in grado di pulire senza problemi circa 100 mq di appartamento a ciclo.

Quanto costa e dove acquistare l’Ecovacs Deebot N20 Pro Plus

ECOVACS Deebot N20 Pro Plus è disponibile all’acquisto in Italia su Amazon a un prezzo di listino di 499 euro, tuttavia per chi lo acquista dal 1 al 13 ottobre 2024 può usufruire di un’offerta speciale che lo vede scontato a 399 euro (clicca su applica coupon in pagina), prezzo indubbiamente più accattivante e in linea con quello che offre in termini di funzionalità e prestazioni.

Si tratta in conclusione di un robot dal buon rapporto qualità prezzo e un’opzione ideale per chi desidera un dispositivo efficace senza superare la soglia dei 500 euro. Indubbiamente una scelta adeguata per chi è nuovo nel mondo degli aspirapolvere robotizzati e desidera esplorare le potenzialità di tali dispositivi senza un investimento iniziale eccessivo. Offre una soluzione pratica per mantenere la casa pulita, combinando funzionalità essenziali con un’usabilità intuitiva.