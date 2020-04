In queste ore Amazon svela interessanti novità per quanto riguarda Amazon Alexa, ad oggi uno degli assistenti vocali più completi e affidabili presenti sul mercato, al pari di Google Assistant, già disponibili per gli sviluppatori americani. Nello specifico, l’azienda guidata da Jeff Bezos ha annunciato un nuovo stile di conversazione per quanto riguarda la lettura di contenuti di una certa lunghezza, come articoli o podcast.

Una voce più naturale per Amazon Alexa

L’obbiettivo di Amazon, come sempre, è quello di offrire ai suoi clienti un’esperienza di ascolto più naturale. Per raggiungere questo intento, Amazon Alexa fa affidamento ad un modello di linguaggio realizzato grazie all’ausilio di tecnologie di deep learning. Tramite queste, ad esempio, Alexa è in grado di utilizzare in maniera più naturale le pause, elemento distintivo di una voce impegnata nella lettura di un lungo articolo.

Il colosso statunitense sta inoltre aggiungendo nuovi stili di conversazione per Amazon Polly, ovvero il servizio di sintesi vocale basato su rete neurale. Questo può adesso contare su Lupe e su altre 10 nuove voci, tutte a disposizione degli sviluppatori che possono implementarle nelle abilità di Alexa.

Se siete curiosi di scoprire le novità di Amazon Alexa e ascoltare il cambiamento del ritmo di lettura di lunghi periodi, i link qui in basso rappresentano alcuni esempi delle novità che abbiamo descritto in questa news.

Conversazione “standard” di Alexa

Conversazione con il nuovo stile di Alexa