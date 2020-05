Euronics continua a lanciare nuovi volantini dopo Restart e lo Speciale Telefonia dei giorni scorsi. Si intitolano “La tecnologia è sempre con te!” e “Si riparte dal vivo!” e a seguire vi indichiamo tutti i dettagli al riguardo, comprese le offerte tech incluse.

I dettagli dei nuovi volantini Euronics

Come al solito, si tratta di volantini destinati a un ristretto numero di punti vendita Euronics, che trovate specificati fra le pagine degli stessi.

Il primo, “La tecnologia è sempre con te!” è valido fino al 27 maggio 2020 nei negozi del gruppo DIMO, presenti principalmente in Lombardia, Piemonte e Liguria e include varie offerte su notebook, tablet, smartphone e TV.

Lo potete trovare qui, o sfogliare più comodamente dalle pagine nella galleria a seguire.

L’altro volantino di Trony cui accennavamo, “Si riparte dal vivo!” è disponibile invece fino al 20 maggio 2020, valido nei punti vendita di Sicilia e Calabria della catena. Nella galleria a seguire trovate una selezione che include tutti i prodotti tech in offerta.

Per il volantino completo, questa è la pagina da visitare. Mentre per tutte le altre promozioni sulla tecnologia non perdetevi le offerte che vi proponiamo quotidianamente tramite il nostro canale Telegram Prezzi Tech.