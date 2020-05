Euronics non si ferma più. Dopo lo Speciale Telefonia di ieri e il volantino Euronics è #sempreconte di ieri l’altro, ecco che ne spunta un altro ancora. Si intitola “Restart” ed è un volantino valido esclusivamente nei punti vendita del gruppo Siem, ricco di TV, smartphone e notebook in offerta.

Il volantino Restart di Euronics

Per prima cosa, sottolineiamo che il volantino Restart di Euronics è disponibile solo nei negozi Euronics Siem, diffusi prevalentemente nel Sud e nel Centro Italia: in Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo. Qui per conoscere tutti i punti vendita.

Valido fino al 24 maggio 2020, è ricco di offerte interessanti corredate di una promozione che consente di usufruire di una rateizzazione a tasso zero contraddistinta dai bollini che vedete accanto ai prodotti stessi (da 10, 20 o 30 euro al mese).

Come anticipato, sono presenti diversi smartphone in offerta, notebook e MacBook, smart TV e altri elettrodomestici. Ma per tutti i dettagli, sfogliate voi stessi le pagine del volantino Restart di Euronics.

Per chi non avesse un negozio Euronics del gruppo Siem vicino, o per coloro che cercassero altro, vi ricordiamo come sempre che potete far riferimento sulla nostra pagina riservata alle offerte e, soprattutto, iscrivervi al nostro canale Telegram per non perdervi le ultime promozioni tech.

