Tempo di sconti in casa Samsung, che ha lanciato proprio in queste ultime ore una serie di offerte su prodotti di vario genere. Frigoriferi, scope elettriche e TV, sono questi gli articoli interessati dalle tre promozioni in vigore da oggi, 18 maggio 2020. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le promozioni di Samsung di maggio 2020

Partiamo con ordine dalla promozione che scade in tempi più brevi: acquistando una scopa elettrica Samsung Jet dal 18 al 24 maggio 2020, e registrandola su Samsung Members entro il 31 agosto seguente, si ha diritto a una Samsung Clean Station in omaggio.

I prodotti promozionati sono i seguenti.

VS20R9044S2/ET

VS20R9048S3/ET

VS15R8542S1/ET

VS20T7538T5/ET

VS20T7533T4/ET

VS20T7531T1/ET

Per ulteriori dettagli e per richiedere il premio, qui trovate tutto, regolamento compreso.

Voltiamo pagina e passiamo alla promozione da Samsung intitolata come “La conservazione dà spettacolo” che, tradotto, significa che acquistando un frigorifero Doppia Porta in promozione dal 18 maggio al 9 giugno 2020 e registrandolo su Samsung Members entro il 31 agosto, c’è in omaggio una TV Samsung LED Full HD da 40 pollici.

Ecco i codici dei frigoriferi inclusi nella promozione:

RT43K6335S9/ES

RT46K6645SL/ES

RT46K6645EF/ES

RT50K6335EF/ES

RT50K6335SL/ES

RT53K6540EF/ES

RT53K6540SL/ES

RT53K6655SL/ES

RT62K7105EF/ES

RT62K7515SL/ES

RT62K7005SL/ES

RT62K7515BS/ES

Questa è la pagina relativa per richiedere il premio e per saperne di più.

E infine la promozione sulle smart TV. In questo caso niente omaggi, ma è possibile godere di un rimborso fino a 700 euro acquistando una TV QLED Samsung in promozione da oggi al 28 giugno 2020, e registrandola su Samsung Members entro il 13 luglio seguente.

Ed ecco qua la pagina per richiedere il premio e i prodotti promozionati: