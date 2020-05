Samsung lancia una nuova promozione che permette di acquistare in sconto vari prodotti col cartellino del prezzo abbassato fino al 25%. S’intitola Samsung Premium Days e, come intuibile, è rivolta più che altro a chi intende fare un ordine sopra i 2.000 euro, ma non solo. Ecco tutti i dettagli.

Offerte e dettagli dei Samsung Premium Days

C’è tempo fino a mercoledì 3 giugno 2020 per approfittare di Samsung Premium Days, una campagna promozionale che consente di acquistare smartphone, tablet, TV, smartwatch e altro usufruendo di diverse formule di sconto:

15% di sconto per gli ordini fino a 1.000 euro

per gli ordini fino a 1.000 euro 20% di sconto per gli ordini da 1.000 a 2.000 euro

per gli ordini da 1.000 a 2.000 euro 25% di sconto per gli ordini sopra a 2.000 euro

Tali sconti extra vengono applicati automaticamente inserendo nel carrello i prodotti contenuti in questa pagina dello shop di Samsung, molti dei quali a prezzo di listino, ma non tutti, specie le TV.

Ecco qualche esempio, da scontare:

