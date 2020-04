“Samsung c’è ogni giorno” è una nuova promozione che il produttore sudcoreano ha lanciato in queste ore. Sotto forma di rimborso, e di voucher Rakuten TV, riguarda coloro i quali hanno acquistato o acquisteranno una smart TV o una soundbar Samsung.

Come funziona la promozione di Samsung

La promozione in questione funziona così. Fino al 31 maggio 2020 chiunque abbia acquistato uno dei seguenti prodotti fra Smart TV e soundbar, può ottenere un rimborso fino a 700 euro e dei voucher da utilizzare su Rakuten TV.

Possono partecipare coloro i quali hanno acquistato o acquisteranno i prodotti a seguire dal primo aprile al 3 maggio 2020, prodotti che vanno poi registrati su Samsung Members entro il 31 maggio suddetto.

Buoni

6 voucher Rakuten TV per la visione di 30 film per le TV:

QE65Q90RATXZT

QE55Q950RBTXZT

QE65Q950RBTXZT

QE82Q70RATXZT

QE75Q90RATXZT

QE75Q60RATXZT

QE75Q70RATXZT

UE82RU8000UXZT

4 voucher Rakuten TV (20 film) con le TV:

QE55Q85RATXZT

QE65Q85RATXZT

QE55Q90RATXZT

3 voucher Rakuten TV (15 film) con le soundbar:

HW-Q90R/ZF

HW-Q70R/ZF

HW-Q60R/ZF

HW-Q60RS/ZF

Rimborsi

Lato rimborsi, il ventaglio di prodotti interessati dalla promo “Samsung c’è ogni giorno” si assottiglia, con le cinque Smart TV che trovate nell’elenco a seguire:

700 euro per QE75Q90RATXZT

per QE75Q90RATXZT 500 euro per QE65Q950RBTXZT o QE82Q70RATXZT

per QE65Q950RBTXZT o QE82Q70RATXZT 300 euro per QE65Q90RATXZT o QE55Q950RBTXZT

Vi ricordiamo che c’è tempo fino al 31 maggio per registrare tali prodotti, da acquistare entro e non oltre il 3 maggio 2020. Ma per tutti gli dettagli sulla promozione in questione, e per richiedere i rimborsi o i buoni Rakuten TV, vi lasciamo alla pagina ufficiale.

