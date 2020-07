Sono le migliori stampanti 3D economiche presenti sul mercato, quelle di Creality, proposte oggi a ottimi prezzi su eBay nella versione standard e in quella Pro. Vediamo dunque cosa sono in grado di fare Creality 3D Ender-3 e Creality 3D Ender-3 Pro.

Creality 3D Ender-3, come la sorella maggiore, viene fornita in kit di montaggio, con le istruzioni che permettono di avere la stampante operativa in pochi minuti. Entrambi i modelli offrono una dimensione di stampa effettiva di 220 x 220 x 250 mm, la base raggiunge i 110 gradi in pochi minuti, per iniziare molto velocemente a stampare, adottano un telaio stabile per aumentare la precisione di stampa w cuscinetti lineari per le parti mobili, al fine di rendere silenziose e fluide le prestazioni di stampa.

Creality Ender-3 può contare su un estrusore MK-8 che riduce notevolmente i rischi di otturazione, mentre per il modello Pro viene utilizzato un estrusore MK-10, ancora più preciso e performante. A differenza del modello base, la versione Pro può contare su un nuovo disegno del sistema di raffreddamento e su in a nuove e più ampia base in alluminio, per stabilizzare la stampa.

Il letto di stampa, fissato magneticamente alla base, può essere rimosso molto facilmente, per semplificare la rimozione dell’oggetto stampato. Entrambe le stampanti utilizzano numerose tipologie di filamenti da 1,75 mm e offrono una precisione di stampa di un decimo di millimetro, un dato molto elevato.

Per entrambe infine è presente uno schermo con un controllo rotante per gestire il processo di stampa, che può avvenire anche tramite un PC con Windows, macOS o Linux. A seguire i link per l’acquisto delle due stampanti Creality su eBay, con spedizione dai magazzini italiani.