PETONEER, è un nuovo purificatore d’aria smart nato da Xiaomi YouPin, oggigiorno in offerta. Pratico perché non troppo ingombrante e curato esteticamente, si presenta con un pannello superiore touch con cui gestirlo nelle sue varie funzioni.

Dettagli del purificatore d’aria PETONEER e come acquistarlo

Purifica, igienizza e profuma, questo purificatorie d’aria dal nome spassoso, nato di recente dalla piattaforma di crowdfounding di Xiaomi e acquistabile in offerta a meno di 90 euro con un coupon.

PETONEER è dotato di vari sistemi per purificare al meglio l’ambiente, a partire dai filtri HEPA e a carboni attivi, con in più una luce LED UV-C che l’azienda produttrice assicura funzioni contro i germi.

Non mancano le funzioni per ridurre la rumorosità di notte e una protezione per i più piccoli, funzioni che assieme all’attivazione/disattivazione, e alla gestione in generale , come anticipato, sono controllabili sia dal pannello touch superiore, che dall’app Xiaomi Home (che potete scaricare in fondo).

Per acquistare PETONNER, potete far riferimento su Banggood, che con il coupon (BGPETNPA) vi consente di acquistarlo a 88 euro, coupon da inserire in fase d’acquisto.

Acquista il purificatore d’aria PETONEER a 88 euro

Scarica l’app Xiaomi Home dal Play Store