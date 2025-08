Aqara deve buona parte del proprio successo alla capacità di rimanere sempre sul pezzo, “aggiornando” i propri prodotti in maniera regolare. È il caso di Aqara Doorbell G4 (qui trovate la nostra recensione), che da poco è stato soppiantato da Aqara Doorbell Camera Hib G410, un dispositivo sostanzialmente identico nella forma ma completamente rinnovato nella sostanza.

Lo abbiamo installato in casa, usato come video citofono ma anche come telecamera di sorveglianza, e oggi è giunto il momento di parlarvene in maniera completa nella nostra recensione.

Installazione e configurazione

Come sempre Aqara pensa a rendere semplice e funzionale l’installazione dei propri dispositivi e Doorbell Camera Hub G410 non fa eccezione. L’unità di controllo può essere posizionata ovunque in casa, è sufficiente alimentarla con un cavo USB-C, senza che debba necessariamente essere vicinissima al campanello. Noi l’abbiamo posizionata a circa 5 metri senza che ci sia mai stato alcun problema, quindi potete ad esempio metterla nella stanza dove lavorate così da essere sempre raggiungibili.

Il campanello vero e proprio può essere fissato a una porta o una parete, sfruttando il biadesivo presente nella parte posteriore del supporto o con viti e tasselli inclusi nella confezione di vendita. Il campanello può essere alimentato con sei batterie di tipo AA, così da poterlo posizionare ovunque, ma potete anche utilizzare il trasformatore del campanello esistente, a patto che sia dotato di alimentatore da 12/24 V, AC o DC. In questo modo non dovrete ricordarvi di cambiare le batterie, che comunque garantiscono diversi mesi di utilizzo (tra l’altro riceverete una notifica nell’app quando sarà ora di sostituirle). Ricordate che il campanello non è completamente impermeabile per cui può resistere magari a qualche goccia d’acqua ma non a una pioggia continua. Cercate quindi di installarlo in un posto riparato.

A questo punto non vi resta che aprire la companion app Aqara, cercare il nuovo dispositivo (che dovrebbe essere già stato scoperto dalla rete Matter di casa), seguire le istruzioni riportate sullo schermo e completare la configurazione iniziale. Come sempre è una procedura che richiede pochi minuti, è molto semplice e non lascia dubbi sulle operazioni da fare per essere ultimata.

Già così, senza dover intervenire su alcun parametro, potreste utilizzare Aqara Doorbell Camera Hub G410 sia come campanello che come telecamera. Premendo sul grande pulsante presente sul campanello farete attivare la suoneria presente nel ricevitore e vi basterà controllare l’app per sapere chi è alla porta. Se avete una serratura intelligente (come Aqara U200 Lite che abbiamo recensito da poco) potete anche aprire l’ingresso da remoto, fornire istruzioni nel caso si tratti di un corriere o avvisare della vostra assenza (o potete anche ignorare il tutto).

Ovviamente però Aqara ha fatto molto di più, dotando il nuovo campanello di tantissime novità. Della parte legata all’intelligenza artificiale e alle funzioni evolute parleremo tra poco, prima però dobbiamo segnalare la nuova fotocamera, che porta un notevole salto di qualità. Aqara ha utilizzato un sensore 2K che offre una maggiore qualità visiva, consentendo di distinguere anche i particolari più minuti in qualunque momento della giornata, anche di notte vista la presenza di un sistema a infrarossi.

Completamente nuovo è il sensore di presenza radar mmWave, integrato nella parte frontale del campanello, che permette di rilevare la presenza di una o più persone nel raggio di azione, incluso il tempo di permanenza, una valida soluzione per accertare la presenza di malintenzionati o di qualche persona davanti all’ingresso.

Come lascia intendere il nome, il nuovo dispositivo Aqara offre anche la funzione di hub. Oltre a permettere di collegare qualsiasi dispositivo Aqara dotato di connessione Zigbee, il nuovo Doorbell Camera Hub G410 integra un controller Matter, quindi potrete utilizzarlo per integrare qualsiasi dispositivo che supporti questo standard. E per non farsi mancare davvero nulla, potete utilizzarlo anche come Thread Border Router, per collegare alla rete domestica quei dispositivi che utilizzano il protocollo Thread. Una dotazione davvero completa che lo rende un dispositivo davvero utile in casa, visto che potete utilizzarlo per integrare vari sensori (apertura porta, finestre, vibrazione, movimento o presenza) senza dover utilizzare un altro hub.

I video possono essere salvati in locale, grazie allo slot per microSD presente sulla base che può alloggiare schede con una capacità massima di 512 GB. In alternativa potete utilizzare un NAS locale, qualora ne aveste uno in casa, o l’archiviazione sul cloud, utilizzando l’abbonamento a Home Guardian che offre la massima sicurezza grazie alla crittografia end-to-end.

Tantissime funzioni intelligenti

Un sacco di novità quindi, a cui si aggiungono le numerose funzioni intelligenti che rendono più utile che mai Aqara Doorbell Camera Hub G410. La più interessante è indubbiamente quella legata al riconoscimento del volto, con l’operazione che viene effettuata localmente sul dispositivo, senza quindi che nessun dato venga caricato in Rete, un’ottima notizia per quanto riguarda la privacy.

È sufficiente caricare all’interno dell’app una o più foto per ogni abitante della casa, o per le persone che vengono a trovarvi spesso o che comunque conoscete. In questo modo è possibile ricevere una notifica se uno sconosciuto si ferma a lungo davanti alla porta. I volti noti possono essere utilizzati per creare delle automazioni decisamente efficaci. Si va dalle semplici automazioni che riproducono un messaggio vocale preregistrato, per darvi ad esempio il bentornato a casa, a opzioni più sofisticate come quelle che vi permettono di aprire la serratura di casa, se ovviamente avere un modello Aqara (di fatto siamo riusciti a farla funzionare solo con il modello U200 e non con la versione Lite).

Se avete luci Aqara potete accendere quella dell’ingresso quando arrivate davanti al campanello, o comunque quelle nell’ingresso per accogliervi in maniera più calorosa. Se i vicini sono preoccupati dalla possibilità che le registrazioni del vostro campanello possano violare la loro privacy, potete oscurare delle aree in modo che vengano completamente escluse dalla registrazione, con dei riquadri neri che garantiscono la sicurezza.

Restando in termini di sicurezza, potete camuffare la voce quando rispondete, una opzione molto comoda per anziani o bambini, così da stare più tranquilli e scoraggiare eventuali malintenzionati, a tutto vantaggio della sicurezza personale.

Previous Next Fullscreen

Nei nostri test tutte le funzioni hanno funzionato in maniera impeccabile, incluso il rilevamento del volto che solitamente è più difficoltoso. Siamo riusciti a creare diverse automazioni che non hanno mai fallito, a testimonianza della bontà degli algoritmi di riconoscimento utilizzati da Aqara. Anche il sensore di presenza è stato molto utile, noi lo abbiamo utilizzato anche per accendere una luce davanti alla porta, ma anche per segnalarci eventuali persone ferme a lungo.

Un dispositivo per la smart home che si rispetti deve ovviamente supportare l’integrazione con diversi ecosistemi di terze parti e Aqara Doorbell Camera Hub G410 non delude sotto questo punto di vista. È compatibile con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, SmartThings e Home Assistant. Noi abbiamo sfruttato proprio questa integrazione, attraverso HomeKit di Apple, per inserire il campanello all’interno della nostra abitazione virtuale, al fine di sfruttarne le funzioni.

Abbiamo quindi utilizzato il sensore di presenza per accendere luci di terze parti o per inviare notifiche su Telegram, ma anche tasto del campanello per far suonare un altro hub Aqara dalla parte opposta dell’abitazione, per essere certi di sapere sempre se c’è qualcuno alla porta. Tutto si è svolto in maniera semplice e lineare.

Considerazioni finali

Aqara continua a sfornare prodotti di qualità, ricchi di funzioni e al giusto prezzo. Questo Doorbell Camera Hub G410 è decisamente sorprendente, sia per la qualità delle immagini sia per le tante funzioni intelligenti e per l’ampia compatibilità con ecosistemi di terze parti. L’installazione semplificata è un plus da non sottovalutare, inclusa la possibilità di alimentare il tutto tramite batterie, per poter posizionare il campanello anche in posti dove non è possibile arrivare col cablaggio.

Pro: prezzo



hub integrato



intelligenza artificiale



doppia alimentazione Contro: funzioni evolute non disponibili su ecosistemi di terze parti