C’è tempo fino al 30 aprile 2020 per approfittare delle offerte del “Black Friday Spring Edition” di Trony. Esatto, si tratta di un volantino che porta gli sconti del venerdì nero in primavera, in alcuni negozi aderenti all’iniziativa, in cui vengono venduti vari prodotti tech interessanti.

Il volantino “Black Friday Spring Edition” di Trony nei dettagli

Disponibile nei punti vendita Trony del centro-nord, in Veneto, in Emilia-Romagna, nelle Marche, in Umbria, in Abruzzo, in Molise, nel Lazio e nella Repubblica di San Marino, il volantino “Black Friday Spring Edition” ne ha di di prodotti in offerta.

Si va dalle Smart TV, agli smartphone, passando per i notebook, i PC desktop e gli All-in-One, oltre ad altri prodotti tech di vario genere. A seguire vi lasciamo le pagine del volantino con le migliori offerte di Trony e, con i punti vendita aderenti (qui sopra).

Questo era il volantino “Black Friday Spring Edition” di Trony, che ricordiamo essere disponibile fino al 30 aprile 2020, sia nei punti vendita indicati, sia con la formula #restateacasa per concordare la consegna a domicilio con i negozi più vicini.

