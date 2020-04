Nonostante siano ancora in vigore i due volantini di cui vi avevamo parlato, Trony continua a lanciare nuove offerte. Stavolta c’è una promozione intitolata “Sconto tosto” che, oltre al tasso zero su alcuni prodotti, conta una serie di smartphone, articoli del settore informatica, ma soprattutto TV.

Le migliori offerte di Trony con “Sconto tosto”

Sono parecchie le offerte di Trony incluse in questa nuova campagna promozionale, valida solo online e fino a venerdì 24 aprile 2020. Fra gli highlights c’è ad esempio il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite, scontato di 30 euro, e le smart TV, di vario genere e per tutte le tasche

Smartphone e tablet

Informatica e non solo

Smart TV

Qui trovate il catalogo completo con le offerte di Trony, disponibili fino al 24 aprile 2020.