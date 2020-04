Le prospettive per una rapida conclusione della quarantena sembrano sfumare e a quanto pare dovremo adattarci a misure restrittive per qualche mese ancora. Se non sapete più come combattere la noia, ecco alcuni suggerimenti per quanto riguarda smart TV, console e videogiochi.

In questo modo potrete sfruttare i tanti servizi di streaming con uno schermo più grande. Se la vostra console non ce la fa più, o se è giunto il momento di acquistarne una, ecco alcuni consigli sulle migliori proposte presenti questa settimana su eBay.

Smart TV in offerta su eBay

Console e videogiochi in promozione su eBay

Queste erano dunque solo alcune delle offerte che potete trovare su eBay in questi giorni. Potete trovarne molte altre dedicate ai prodotti elettronici visitando il sito ufficiale raggiungibile a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria