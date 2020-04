I saturimetri sono saliti recentemente alla ribalta per l’aiuto che offrono alle persone con difficoltà respiratorie, in molti casi dovuti al nuovo coronavirus. Alcuni pensano che si tratti di oggetti particolarmente costosi ma bastano meno di 20 euro per portarsi a casa un buon prodotto.

Il compito del saturimetro, o pulsossimetro, è quello di misurare l’ossigenazione del sangue, insieme al battito cardiaco, aiutandoci a capire se i polmoni stanno lavorando al meglio o se è presente qualche problema che richiede maggiori approfondimenti medici.

L’utilizzo è davvero semplice, visto che basta indossarlo sul dito, solitamente sull’indice, e attendere qualche secondo per visualizzare sullo schermo i dati ottenuti. Oggi vi proponiamo due diverse varianti, una con semplici LED a segmenti, con l’indicazione della saturazione e della frequenza cardiaca, e una con display colorato e in grado di visualizzare anche il ritmo cardiaco, entrambe in vendita su eBay.

Entrambi dispongono di un pulsante per avviare la misurazione e possono essere utilizzati anche dalle persone anziane, visto il display sufficientemente ampio. Entrambi richiedono due batterie AAA per funzionare, quindi non avrete difficoltà a reperirle e l’autonomia è di parecchi mesi, anche effettuando più misurazioni al giorno.

A seguire il link per l’acquisto su eBay delle due varianti, una con display a colori e diverse colorazioni del case, l’altra con display a segmenti rossi, più facile da leggere, con colorazioni più vistose.

Saturimetro con schermo a colori a 17,49 euro

Saturimetro con schermo rosso a 18,88 euro

