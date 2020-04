Il rasoio elettrico è uno di quei dispositivi che difficilmente mancano nelle case degli italiani, e in questo particolare momento ci aiutano ad avere un aspetto meno trasandato, soprattutto per chi è abituato ad andare regolarmente dal barbiere.

Xiaomi Enchen Black Stone, in offerta oggi su TomTop, è una soluzione diversa da molte altre, anche se a un primo sguardo potrebbe non sembrare. È infatti un rasoio elettrico a batteria, con tripla testina rotante che si adatta al profilo del volto, per una rasatura più curata e precisa. Non manca la lama aggiuntiva per accorciare la barba troppo lunga o per regolare le basette.

La proposta di Xiaomi si distingue per la sua estrema versatilità, data dalla presenza del connettore USB Type-C che permette di ricaricare la batteria in appena 60 minuti. Un sistema intelligente regola il processo e interviene per evitare corto circuiti pericolosi. L’autonomia è di circa 90 minuti, il che vuol dire uno o due mesi di autonomia, davvero niente male.

Grazie al connettore USB Type-C è possibile caricare Xiaomi Enchen Black Stone con lo stesso alimentatore dello smartphone o con un power bank (qui la nostra guida ai migliori), una soluzione molto comoda in vacanza o in campeggio. La testina può essere lavata sotto l’acqua corrente senza alcun problema anche se il rasoio non è impermeabile e non potrà dunque essere utilizzato sotto la doccia.

La tecnologia utilizzata per realizzare le lame e le griglie di protezione consente di mantenere sempre perfetto il filo delle lame, per una rasatura confortevole e precisa, senza dover sostituire spesso le testine. È infine presente un sistema di protezione che eviterà che le lame si inceppino a causa dell’esaurimento della batteria, per non dover strappare qualche pelo.

