Auricolari in-ear, per una musica più presente e avvolgente o cuffie esterne, a conduzione ossea, che permettono di ascoltare la musica senza essere isolati dal mondo esterno. Due diverse filosofie, due correnti di pensiero che si prestano a diverse interpretazioni.

Gli auricolari sono perfetti per non avere influenze esterne, per ascoltare anche i più piccoli dettagli delle nostre canzoni preferite. C’è però il fastidio di utilizzarle mentre si cammina, si corre o anche mentre si mangia qualcosa. Il fatto di avere il canale uditivo completamente ostruito ci fa sentire in maniera più accentuata i rumori del nostro corpo.

Dal lato opposto ecco le cuffie a conduzione ossea, che lasciano completamente libero il condotto uditivo, perfette per fare sport e rimanere vigili e presenti, attenti ai rumori del mondo intorno a noi ma sempre a tempo di musica. Difficile scegliere se la spesa da affrontare è tanta, ma quando si parla di venti euro la scelta può anche andare a farsi benedire.

Si, perché con le offerte di oggi potete avere entrambe le soluzioni spendendo una ventina di euro, con la soluzione più adatta allo sport e quella per la casa, con la possibilità di provare entrambe e sfruttarne i vantaggi al momento giusto.

Ecco quindi una cuffia stereo leggerissima (appena 22 grammi), con Bluetooth 5.0, tasti per i controlli multimediali e una grande autonomia. Otto ore di ascolto musicale vanno bene anche per i maratoneti, e dieci ore di conversazione possono bastare per chiunque. E anche alla guida diventano più sicure rispetto agli auricolari, che isolano maggiormente dall’ambiente esterno.

E costano solo un euro di più gli auricolari in-ear, di tipo true wireless, anche in questo caso con connettività Bluetooth 5.0 e una grande autonomia. Pensate che con la base di ricarica possono arrivare a 120 ore di autonomia, un record vero e proprio. E la batteria da 1.500 mAh della basetta/custodia può essere utilizzata anche per una ricarica di emergenza del vostro smartphone, in casi estremi.

