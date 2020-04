MediaWorld quest’oggi 14 aprile presenta una nuova ricca scelta di prodotti hi-tech a sconti molto interessanti. Le offerte “Solo per Oggi” spaziano da smartphone, smart TV, fotocamere, periferiche per PC e molto altro. Per tutti i prodotti in questione, MediaWorld offre anche consegna a domicilio gratuita, servizio estremamente utile e comodo in queste giornate in cui è bene ridurre al minimo gli spostamenti

Smartphone in offerta Solo per Oggi

Smart TV in offerta Solo per Oggi

Samsung QE65Q82RATXZT a 1199 euro invece di 1699 euro;

invece di 1699 euro; LG 49UM7100PLB a 359 euro invece di 599 euro;

invece di 599 euro; Philips 50PUS6754/12 a 419 euro invece di 549 euro;

invece di 549 euro; Samsung QE75Q90RATXZT a 2799 euro invece di 5399 euro;

Periferiche e smart home in offerta Solo per Oggi

Fotocamere in offerta Solo per Oggi

Queste che avete visto sono solo alcune delle offerte “Solo per Oggi” di MediaWorld. Vi esortiamo a visitare questa pagina web per scoprire l’elenco completo dei prodotti in sconto per la giornata di oggi.

Potrebbe interessarti: seguici sul nostro gruppo Telegram dedicato solo alle migliori offerte sulla tecnologia: t.me/prezzitech (click qui)