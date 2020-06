Volete acquistare qualcosa su eBay, ma state tentennando? Provate a dare uno sguardo al vostro account perché potreste ritrovarvi un buono sconto da 5 euro da utilizzare su tantissimi prodotti.

Nuovo buono sconto eBay da 5 euro

Dopo i 5 euro di sconto per gli acquisti nelle categorie auto e moto, eBay regala un buono da 5 euro da usare apparentemente su ogni tipologia di prodotto. Si tratta di un codice inviato ad alcuni utenti selezionati: non sappiamo se si tratti di una scelta casuale o meno da parte del sito, ma se siete fortunati potrebbe contribuire a spingervi a completare l’acquisto che stavate meditando.

Il buono sconto in questione scade il 19 giugno 2020, anche se la data potrebbe differire in base all’utente, e ammette acquisti di almeno 5 euro: nel nostro caso siamo riusciti a utilizzarlo per il preordine di The Last Of Us Parte II (qui le migliori offerte sull’esclusiva PS4, in parte ancora valide), ma non dovrebbero esserci problemi per l’uso con altri prodotti come smartphone, tablet, TV, PC, accessori, cuffie, wearable o altri prodotti tech (i termini e le condizioni risultano fin troppo generici).

Come usare il buono sconto eBay

Per utilizzare il buono sconto eBay da 5 euro, o per sfruttare qualunque altro coupon del popolare sito, non dovete fare altro che arrivare al modulo di pagamento. Una volta lì dovete solo copiare e incollare il codice del buono all’interno del campo dedicato ai coupon e ai codici promozionali: vedrete l’importo scendere di conseguenza, in questo caso di 5 euro.

Per controllare se anche voi avete ricevuto il buono sconto eBay potete recarvi all’interno della sezione “Il mio eBay”, anche se potrebbe esservi segnalato direttamente nella homepage del sito una volta eseguito l’accesso. Allora, siete stati fortunati?

Leggi anche: offerte eBay