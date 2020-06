Avete segnato la data del 19 giugno 2020 sul calendario? Allora state aspettando anche voi l’arrivo di The Last of Us Parte II, l’esclusiva per PlayStation 4 più attesa dell’anno. Se non avete ancora piazzato il preordine siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per suggerirvi dove comprarlo al prezzo migliore grazie a qualche offerta su eBay.

Il 19 giugno e The Last Of Us Parte II si avvicinano

The Last Of Us Parte II, o semplicemente The Last Of Us 2, è il sequel del popolarissimo videogioco esclusiva PlayStation 3 uscito nel 2013: sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony, l’horror action-adventure è uscito successivamente in versione rimasterizzata per PlayStation 4, e ora si sta preparando ad accogliere la seconda parte.

In The Last Of Us 2 ci ritroveremo nei panni di Ellie, che questa volta sarà la protagonista principale: anni di vita in un mondo così violento hanno sicuramente avuto un forte impatto sulla ragazza, decisamente diversa da come l’abbiamo conosciuta nei primi passi dell’avventura. Fortunatamente (?) sappiamo ben poco sulla trama di The Last Of Us Parte II, compreso il ruolo che avrà Joel (protagonista del primo capitolo).

Dove comprare The Last Of Us Parte II

The Last Of Us 2 sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 (e ovviamente PlayStation 4 Pro) dal 19 giugno 2020, ma è già possibile approfittare di qualche interessante offerta per portarselo a casa a cifre inferiori rispetto al listino. Eccone alcune:

Se siete interessati alla Special Edition, che comprende alcuni contenuti aggiuntivi (steelbook, mini art book, tema dinamico PS4 e 6 avatar PSN), dovrete spendere un po’ di più:

Mettendovi d’accordo con qualche amico potreste risparmiare ancora qualcosa: diversi venditori offrono infatti prezzi più convenienti per l’acquisto di più copie.

Naturalmente dovete ignorare le tempistiche fornite in automatico da eBay sulla spedizione: il gioco uscirà il 19 giugno 2020, dunque non sarà possibile riceverlo in anticipo (eccezioni o eventuali rotture del D1 a parte). Allora, avete già preordinato la vostra copia di The Last Of US Parte II?

The Last Of Us Parte II, il trailer ufficiale sulla storia

