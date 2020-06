Si chiama Xiaoxun 16-inch Color LCD Tablet ed è un nuovo dispositivo che arriva dalla piattaforma di crowdfunding di Xiaomi.

Si tratta di un tablet pensato per i bambini ma che può essere utilizzato da chiunque desideri un dispositivo per disegnare e scrivere (supporta 3 diversi colori, ossia blu, giallo e verde).

Tra le feature di Xiaoxun 16-inch Color LCD Tablet troviamo un pennino stilo magnetico (si attacca lateralmente sulla scocca), il supporto alla pressione (in base ad essa, cambia lo spessore delle linee tracciate sul display), un pulsante nella parte inferiore per cancellare ciò che è scritto sullo schermo e due colorazioni (rosa e blu), il tutto per un prezzo di 199 yuan (pari, al cambio, a circa 25 euro).

Due app di Xiaomi bannate in India

E sempre a proposito di Xiaomi, dall’India arriva la notizia del ban da parte del Governo di 59 applicazioni che “pregiudicano la sovranità e l’integrità dell’India, la sua difesa, la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico” e tra di esse ve ne sono anche alcune del colosso cinese, oltre ad una di quelle più popolari del momento come TikTok.

In particolare, tra le app di Xiaomi che nei prossimi giorni saranno bannate dall’India vi sono Mi Community e Mi Video Call.

Tale decisione pare che sia stata presa in seguito alle tensioni tra i governi indiano e cinese ed abbia ad oggetto le applicazione “accusate” di inviare dati dei cittadini indiani su server siti in altri Paesi.