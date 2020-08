Xiaomi torna nuovamente a lanciare un prodotto pensato per la smart home. Xiaomi Mijia Smart Humidifier è un umidificatore da casa e ufficio con serbatoio interno da 4 litri e munito di funzioni smart.

Design e specifiche Xiaomi Mijia Smart Humidifier

Con un design minimal e poco invasivo, come il resto dei dispositivi di Xiaomi per la smart home, Xiaomi Mijia Smart Humidifier si presenta come un piccolo bussolotto munito di una vistosa manopola circolare nella porzione inferiore della facciata frontale.

Il dispositivo è in grado di misurare autonomamente la percentuale di umidità presente in casa o in ufficio in real time, dando modo all’utente di impostare manualmente il grado di umidità richiesta oppure lasciandolo decidere direttamente all’umidificatore smart.

Con un serbatoio interno pari a 4 litri ed in grado di umidificare un ambiente per 26 ore continuative, la componente smart di Xiaomi Mijia Smart Humidifier può mantenere una percentuale costante di umidità relativa pari al 60% oppure dare modo all’utente di modularla fra valori compresi tra 40 e 70% di umidità relativa.

La manopola funziona come tasto di accensione/spegnimento, per attivare/disattivare il modulo Wi-Fi oppure per passare fra le tre diverse modalità di utilizzo. È inoltre presente il supporto all’applicazione Mijia così come la possibilità di controllarla tramite l’assistente vocale XiaoAI.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Mijia Smart Humidifier

Xiaomi Mijia Smart Humidifier viene lanciato in Cina al prezzo di 169 yuan, circa 20 euro al cambio, a questo link del Mi Store.